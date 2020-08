Detectan el primer caso de reinfección por Coronavirus

Investigadores de la Universidad de Hong Kong detectaron el primer caso confirmado de reinfección por coronavirus, mediante el control sanitario del aeropuerto de esta ciudad, donde corroboraron que un hombre de 33 años que se habría infectado entre finales de julio y principios de agosto, después de recuperarse de su primer contagio a finales de marzo, lo que ha alarmado a los científicos, pues este hecho demostraría que la reinfección puede ocurrir en pocos meses.

Los investigadores del departamento de Microbiología de la universidad, dirigidos por el doctor Kwok-Yung Yuen, utilizaron el anális’is de secuencia genómica para demostrar que había sido infectado por dos cepas diferentes, había una diferencia de 24 nucleótidos, las letras que componen el ARN del virus, entre las dos infecciones’, señalaron los estudiosos.

Informaron que la persona reinfectada, sólo tuvo síntomas leves durante su primer contagio, tras la secuenciaron se comprobó que la cepa estaba estrechamente ligada que con la que circulaba en Europa en julio y agosto. "Nuestros resultados demuestran que su segunda infección es causada por un nuevo virus que adquirió recientemente en lugar de una diseminación viral prolongada", aseveró el doctor Kelvin Kai-Wang To, del equipo de microbiólogos de la Universidad de Hong Kong.

Los investigadores destacaron que el paciente no desarrolló ningún síntoma de su segunda infección, lo que podría indicar que cualquier infección posterior puede ser más leve, por lo que sus hallazgos sugieren que el SARS-CoV-2 puede persistir en los humanos y, que el coronavirus puede continuar circulando incluso si los pacientes han adquirido inmunidad a través de una infección natural o mediante la vacunación.

Maria Van Kerkhove, experta en coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una sesión informativa señaló que lo que se está aprendiendo acerca de la infección es que la personas desarrollan una respuesta inmunitaria, y lo que aún no está del todo claro es qué tan fuerte es esa respuesta inmunitaria y cuánto dura.

Sin embargo, los expertos aclararon que el caso de este paciente de Hong Kong podría ser un caso atípico entre las decenas de millones de infectados en todo el mundo y que la protección inmunológica generalmente puede durar más de unos pocos meses.

Esta es la primera documentación del mundo de un paciente que se recuperó de la Covid-19 pero que ha tenido otro episodio después, antes creía que los pacientes recuperados tenían inmunidad contra la reinfección, sin embargo, hay evidencia de que algunos pacientes tienen un nivel de anticuerpos menguante después de unos meses, dijeron los investigadores de Hong Kong. Hasta ahora, los casos de reinfecciones se habían reportado en varios países, aunque no contaban con ningún estudio científico que avalara con certeza que esto podría ocurrir.