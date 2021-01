Detectan en México caso con nueva cepa de Covid

Autoridades sanitarias detectaron una nueva variante de Covid-19 en territorio nacional. La nueva cepa, conocida como B117, corresponde a la mutación identificada en Reino Unido, informó José Luis Alomía, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).



Indicó que esta nueva variante es la misma que fue identificada desde septiembre y que ha sido detectada en más de 16 países: ’México se suma a la identificación de esta nueva variante en un caso importado’.



El contagiado es un ciudadano del Reino Unido, de 56 años y que arribó a la capital del país procedente de Ámsterdam y se trasladó a Matamoros, Tamaulipas.



La Secretaría de Salud de Tamaulipas precisó que de forma inmediata se dio seguimiento a la tripulación del vuelo, y resultaron negativas las muestras procesadas, además de desplegar las acciones orientadas a mantener la vigilancia epidemiológica y el control de las fronteras.



El caso fue identificado desde la semana pasada, pues se le hizo la prueba PCR el 29 de diciembre en un clínica privada.



El 31 de diciembre se le realizó una segunda prueba —la persona era asintomática, pero se sometió a este protocolo debido a indicaciones de su empresa— donde se confirmó el test.



El paciente se mantuvo aislado y en seguimiento médico. El 4 de enero fue llevado a un hospital, ya que presentó una desaturación de 84% en su oximetría, y el 9 de enero fue intubado.



Con respecto a los 45 pasajeros que viajaban en el vuelo Ciudad de México-Matamoros, la Ssa hizo el seguimiento, del cual resultaron dos pasajeros sintomáticos, 31 más no presentaron síntomas y 12 no han sido localizados.



Hoy se cumplen los 14 días desde la llegada de este vuelo, por lo cual la Ssa estará al pendiente de los casos secundarios.



Alomía Zegarra indicó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE) ha estudiado más de 500 muestras y ha buscado mutaciones, en las cuales ayer domingo se detectó la presencia de la nueva cepa, que fue confirmada por los antecedentes de viajes de pacientes.



Explicó en conferencia de prensa que, desde diciembre pasado, se comenzaron a tomar medidas para identificar casos de la nueva variante del virus SARS- CoV-2, que se detectó por primera vez en Inglaterra.



Por esta situación, la Ssa federal da seguimiento en los principales puntos de entrada al país, especialmente en los aeropuertos internacionales de la capital y Cancún, Quintana Roo, donde llegan vuelos de Reino Unido.



’En caso de identificarse [la nueva cepa], se procede a una prueba de laboratorio y, en caso de ser positiva, se proceder al autoresguardo de la persona y a remitir el resultado al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos’, explicó.



Hasta el momento, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es llevar a cabo una vigilancia focalizada en los antecedentes de viaje de la persona.



El objetivo es saber si la nueva variante tiene un comportamiento más agresivo, una mayor enfermedad grave y mayor letalidad o que las personas empiecen a fallecer por esta variante. Hasta el momento no se ha identificado que sea más agresiva.



’De las pruebas que hasta el momento se han hecho y se han dado a conocer, tanto por Reino Unido como por Pfizer, no se ha identificado que la nueva vacuna no la cubra.



’Eso es una buena noticia. Este es un trabajo de seguimiento continuo. La presencia de mutaciones se va a seguir dando. Vamos a estar escuchando sobre la aparición u ocurrencia de nuevas variantes’, comentó.



El funcionario explicó que hasta el momento se identificó que sí hay una mayor transmisibilidad o contagios asociados a esta variante, pues se están llevando a cabo estudios a mayor profundidad para confirmar si el incremento en el número de personas contagiadas se deriva de la nueva variante o del incremento en la movilidad.



Las medidas de prevención para evitar el Covid-19 por cualquiera de las variantes continúan siendo las mismas, señaló Alomía Zegarra: ’[Hay que poner] en práctica las medidas preventivas, sana distancia y evitar salir de nuestro domicilio a menos que sea para una actividad preponderante o urgente’.