Detectan posibles casos de contagio por coronavirus en hospital 90 camas de Chimalhuacán

Al menos 4 enfermeras que laboran en el Hospital General de Chimalhuacán, mejor conocido como "90 Camas", fueron detectadas por la Unidad Móvil del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) como posibles casos de personas portadoras del virus COVID-19.



Habla la Enfermera asignada a la Unidad Móvil del ISEM, Griselda Leguizamo..



"Hemos tenido ya cuatro casos sospechosos, que hemos mandado aquí al segundo filtro, qué es dentro del Hospital... Los pacientes que hemos mandado, han estado en contacto directo, han presentado fiebre, problemas de escalofríos, sudoración, tos seca, dolor toráxico y dos de ellos dificultad respiratoria".



Tras presentar síntomas propios de la enfermedad por transmisión de coronavirus, las enfermeras, algunas de ellas practicantes, acudieron a revisión a la Unidad Móvil instalada a un costado del Nosocomio "90 Camas", ahí fueron revisadas por un Doctor y una Enfermera, quienes atienden en este lugar qué es considerado el primer filtro de detección de la enfermedad respiratoria.



La falta de insumos tales como cubrebocas y gel antibacterial, dentro y fuera del hospital, al precer está provocando preocupación entre el personal médico, incluso los que atienden en la Unidad Móvil...



Aquí el testimonio de una enfermera del Hospital "90 Camas", quién padece síntomas que indican puede estar contagiada por el COVID-19...



"Es probable que sea por eso, porque no tenemos recursos para trabajar... ¿Ustedes como enfermeras no tienen lo suficiente? Ajá ¿Está usted preocupada por su salud? Sí, mucho".



Según informaron los responsables de la Unidad Móvil, cada día se están incrementando las atenciones por problemas respiratorios, asociados a los síntomas propios de la enfermedad del coronavirus, en la población en general, incluido el personal médico, sin embargo y a pesar de sus limitaciones, estos servidores públicos están dispuestos a correr el riesgo de alguna infección.



"Sí se expone uno, sobre todo cuando los pacientes ya están aquí dentro, es realmente un área muy pequeña en donde no podemos tener realmente, la distancia que deberíamos tener con el paciente y si estamos muy muy expuestos, estos insumos que nos dieron no nos protegen al 100 realmente... ¿Pero aún así ustedes están dispuestos? Estamos aquí atendiendo, haciendo nuestra labor que nos corresponde... ¿Por qué lo hacen? Por el amor que tenemos, por estar con la comunidad en la atención, porque es nuestro deber atenderlos.... ¿Usted doctor? Ante todo porque nos gusta estar aquí, nos gusta estar con pacientes, estarlos atendiendo, como médico hice un juramento y ante todo es ese juramento, servirle a la gente".



Las acciones realizadas en las 60 Unidades Móviles estratégicamente instaladas por el ISEM, permiten atender a las personas sin tener que ingresar a los hospitales, de tal forma que en caso de ser positivos al protocolo de caso sospechoso, se referirá al área de Epidemiología de la Unidad Hospitalaria para su valoración clínica.