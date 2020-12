Detendrán a Ancira en cuanto pise México

La Fiscalía General de la República podrá liberar una orden de aprehensión contra el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, una vez que sea extraditado a México desde España, tras haber sido revocado el amparo interpuesto.



Anteriormente, el empresario relacionado con el caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya, promovió un amparo con el que obtuvo suspensión provisional de la detención solicitada por la FGR por los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la venta a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la planta Agro Nitrogenados.



De acuerdo con el periódico Milenio, una juez en España revocó la suspensión luego de que la FGR argumentó que desde el 6 de noviembre del 2020 el acusado no explicó cuál era su situación jurídica en España.



"En la misma fecha (6 de noviembre), agentes de la policía nacional española procedieron a su detención e internamiento en el centro penitenciario de Mallorca; y, el 11 de noviembre siguiente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional del quejoso como medida cautelar para garantizar que no se dé a la fuga", mencionaron las autoridades de España.



Ancira se presentó voluntariamente ante las autoridades de España para reingresar a prisión el 7 de noviembre. La empresa que lidera informó ese día que la decisión la tomó tras conocer que el tribunal de apelación de la justicia española desestimó su recurso de súplica por la solicitud de extradición que el Gobierno de México presentó.



El empresario se encuentra sujeto a un juicio de extradición en España, le imputan haber sobornado a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, con 3.5 millones de dólares para que la empresa comprara a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real.



Además, a inicios de noviembre Ancira reveló que está dispuesto a devolver al Estado mexicano USD 200 millones de la planta de fertilizantes inservible que vendió en 2014 a la petrolera estatal Pemex.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido en repetidas ocasiones a Ancira, conocido como el Rey del Acero, que devuelva el supuesto sobrecosto con el que vendió la inservible planta Agronitrogenados, un caso por el que está procesado tanto él como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya. Con información INFOBAE