Detenido ’el gober precioso’ (II)

SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA



Concluimos esta historia periodística, que en la víspera iniciamos con la afirmación de que al fin se empieza hacer justicia en el caso de la detención ilegal, torturas y demás delitos cometidos en agravio de la colega Lidya Cacho, al ser arrestado el ex gobernador de Puebla; Mario Plutarco Marín Torres, ’El Gober Precioso’, principal artífice de la brutal maquinación contra la comunicadora, arresto llevado a cabo en su lujosa residencia de Acapulco, Guerrero.



A todo lo anterior expuesto, el 13 de febrero de 2020, también en nuestro Comentario a Tiempo de aquel entonces, afirmamos que era inconcebible, que el actual gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, haya propuesto al Congreso local, entre otros, a la jueza Rosa Celia Pérez González, como uno de los candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de esa entidad federativa.



¿Por qué? Porque, dicha licenciada en Derecho, obsequió la orden de aprehensión en contra de la destacada y reconocida colega, Lidia Cacho Ribeiro, por el ’incalificable’ delito, según su estrecho criterio, de cumplir con su labor de realizar periodismo de investigación y denunciar, en notas, a la banda que se había formado para la explotación, entre otros delitos, de pornografía infantil misma que encabezaban los mencionados Mario Marín y Kamel Nacif, alias ’El Rey de la Mezcilla’.



También es de recordarse, la digna renuncia de la abogada Alicia Pérez Duarte a la titularidad de la Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres, como una posición y protesta a la inopinada decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de exonerar al ’Gober Precioso’ de Puebla Mario Marín Torres, respecto de las violaciones a las garantías constitucionales y derechos humanos de la periodista, Lydia Cacho.



Fue manifiesto el cinismo del presidente de "la suprema" y a la vez líder de "los seis togados de la impunidad", Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien en su informe anual, aseguró que la Corte con sus resoluciones no persigue la popularidad ni busca responder a los ánimos a nadie, a los clamores sociales ni a tentaciones noticiosas, pero aceptó cínico, que efectivamente a la institución le había afectado dicha decisión.



Por fin Mario Marín ’El Gober Precioso’, ya duerme en una celda de la cárcel de Quintana Roo. Se empieza a imponer la justicia. Nacif es prófugo de la justicia, se sabe que se encuentra en El Líbano, ya se le llegará su hora. No lo dudemos, el o los delitos que se les imputan no han prescrito. ’El Rey de la Mezclilla’, tarde o temprano será extraditado a nuestro país para que responda de su conducto delincuencial.



