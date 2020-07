Determinante que la población acate medidas para no regresar a semáforo rojo, señala Tulio Pérez

"Hagamos un esfuerzo todas y todos para que conservemos esta categoría de semáforo en color naranja y no regresemos al color rojo, no queremos esa circunstancia porque tendríamos que limitar las actividades no esenciales, por eso queremos evitar que crezca el número de contagios", puntualizó el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo.



Durante la transmisión para actualizar los datos del COVID-19 en el estado, junto al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y del jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el encargado de las finanzas de la entidad también explicó que a través del sistema DIF se realizaron acciones como la apertura en el CRIT Acapulco con 73 camas para pacientes con COVID-19 y no COVID-19, en el CRIG Guerrero se instaló el área de medicina preventiva para coronavirus con entrega de medicamentos y análisis clínicos, se han distribuido más de mil caretas en mercados y playas, con las unidades de Participación Ciudadana, Organismos Públicos Descentralizados y sociedad civil se entregó material de higiene, equipo de protección personal e insumos médicos.



Con la reconversión del programa de desayunos calientes se distribuyeron más de 225 mil despensas, además de 4 mil 272 litros de gel antibacterial, 27 mil 385 caretas de acetato, 24 mil 508 cubrebocas, 200 litros de cloro, 326 bombas aspersoras, 265 lonas informativas y 95 rociadores para el transporte público.



Pérez Calvo pidió la colaboración de la ciudadanía y de los visitantes para evitar que el número de contagios siga aumentando, pues advirtió que de seguir aumentando, Guerrero regresará al color rojo en el semáforo epidemiológico, lo que representará que se limiten las actividades no esenciales y se suspenda la reactivación económica derivada de ellas.



Asimismo reiteró que el regreso a las aulas se dará siempre y cuando el color del semáforo sea verde.



MEDIDAS MÁS RIGUROSAS EN ACCESOS A PLAYAS



En su intervención, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, indicó que el Gobierno de Guerrero en coordinación con los ayuntamientos realiza acciones conjuntas para combatir la pandemia.



Se reforzó la campaña de sanitización y concientización en los 17 municipios con mayor número de contagios en coordinación con la Sedena, Marina y Guardia Nacional.



Asimismo se instalaron filtros sanitarios en los accesos de las playas de Acapulco y Zihuatanejo, de estos, 66 fueron en Acapulco.



Bravo Abarca señaló que seguirán insistiendo en que se acaten las medidas sanitarias, porque se detectaron familias que querían entrar con hieleras a las playas, se rentó mobiliario y en algunos casos hubo concentración de personas sin la sana distancia. Y puntualizó: "Vamos a tomar medidas más rigurosas para poder controlar los accesos a las playas".







MÓDULOS DE PRUEBAS COVID-19 EN ZIHUATANEJO Y PETATLÁN







En otro tema, adelantó que habrá módulos para la realización de pruebas COVID-19 en Zihuatanejo, la Unión y Petatlán.



El martes 21 y miércoles 22 se instalarán en las colonias: la Noria, Vicente Guerrero, en el Infonavit, en Ixtapa y en la Puerta.



El jueves 23 y viernes 24 estarán en las Colonias Darío Galeana, el Embalse, en Agua de Correa y el Coacoyul.



El sábado 25 y domingo 26 se instalarán en San Jeronimito, Palos Blancos, Colonia el Olivo, el Cuartel, el Centro, Cayuco, Vicente Guerrero y Coyuquilla Norte, en el municipio de Petatlán.



Mientras que el lunes 27 y martes 28 estarán en San José Ixtapa y Pantla en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.



Esos mismos días se instalarán en Troncones, la Unión y Petacalco en el municipio de Isidoro Montes de Oca.







LOS DATOS DEL COVID-19 EN GUERRERO







Al presentar la actualización de los datos de la evolución de la pandemia, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos detalló que Guerrero acumula 9 mil 132 casos positivos en 78 municipios y mil 219 defunciones.



En las últimas 24 horas se notificaron 146 casos nuevos y actualmente se tiene el registro de 925 casos activos principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Tixtla, Chilapa.



En total, Acapulco que a partir del primero de julio tuvo un ascenso que ha sido consistente, registra 5 mil 69 casos positivos, Chilpancingo mil 245 y Zihuatanejo 327.



En cuanto a los pacientes hospitalizados son 315, de estos, 155 están estables, 111 graves y 49 intubados, la ocupación hospitalaria general es del 36.5 por ciento en todo el sector Salud tanto de hospitales del gobierno federal y del estado y un 31.3 por ciento en lo correspondiente solo al sector salud estatal.



Acapulco tiene el 43.7 por ciento de ocupación, Chilpancingo el 28.6 por ciento y Zihuatanejo el 27.3 por ciento.



Guerrero ocupa el lugar número 21 a nivel nacional en cuanto a la ocupación hospitalaria con el 37 por ciento y el lugar número 15 en cuanto a la disponibilidad de ventiladores, ya que están a disposición el 62 por ciento.



También informó que los módulos de detección de casos de coronavirus en Chilpancingo se instalaron en la Alameda, San Mateo y a partir de este martes en la Colonia San Juan.



Insistió en que se deben mantener todas las medidas preventivas de quedarse en casa, la Sana Distancia, uso obligatorio de cubrebocas, evitar las aglomeraciones, lavado de manos para disminuir los contagios.