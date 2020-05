Detienen a 3 por organizar fiesta con banda y sin respetar medidas sanitarias contra Covid-19

Ecatepec, Méx., a 10 de Mayo.-Autoridades de Ecatepec realizaron operativos este fin de semana para invitar a colonos a suspender festejos que realizaban en sus domicilios y prevenir la propagación del Covid-19, en uno de los cuales los servidores públicos fueron agredidos y 3 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público.



Ante esta situación, el alcalde Fernando Vilchis Contreras, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía a respetar estrictamente las medidas sanitarias ordenadas por las autoridades de Salud para contener los contagios por Covid-19.



Personal de diversas áreas del gobierno municipal suspendió una fiesta que se llevaba a cabo en un domicilio particular de la colonia Izcalli Santa Clara, en la cual los participantes agredieron a policías municipales y servidores públicos que participaban en el operativo.



Alrededor de las 22:30 horas de ayer personal de distintas áreas del gobierno de Ecatepec arribó a un domicilio de dicha comunidad, luego de recibir un reporte ciudadano de que se realizaba una celebración con gran cantidad de personas y música en vivo.



En el punto, una de las viviendas de calle Tauro se encontraba con el zaguán abierto y en el exterior una banda musical del género norteño amenizaba la fiesta que se celebraba al interior del inmueble.



En segundos el espíritu festivo de los participantes del evento se tornó violento y agresivo, quienes se negaron en un primer momento a desalojar el inmueble bajo el argumento de estar actuando bajo su propia responsabilidad.



Sin embargo, ante la insistencia de las autoridades municipales para detener el festejo, algunas personas que se encontraban en el punto intentaron amedrentar a los funcionarios de Ecatepec, asegurando que eran policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, lo que no acreditaron.



Los sujetos dijeron estar armados, por lo que elementos de seguridad municipal pidieron que los servidores públicos guardaran una distancia prudente.



En un intento desesperado por continuar la celebración, los festejantes se atrincheraron en el interior del domicilio y cerraron el zaguán, además de que golpearon a dos funcionarios del gobierno de Ecatepec durante el forcejeo para poder lograr su cometido.



Tras insistir en el llamado al diálogo, las autoridades municipales lograron entablar plática con quienes dijeron ser los dueños de la casa y aparentemente padres del organizador de la fiesta, mismos que aceptaron que las personas comenzarán a retirarse, incluyendo a los integrantes de la banda musical, quienes quedaron atrapados en el interior de la casa.



De manera organizada las personas comenzaron a abandonar el inmueble, llevándose consigo botellas de distintas bebidas embriagantes y desaprobando en todo momento la intervención de las autoridades municipales, a pesar de que en el festejo había jóvenes y hasta bebés.



De igual forma, tres hombres que participaron en la fiesta fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la policía municipal de Ecatepec, esto por el delito de lesiones al ser señalados como los probables responsables de golpear a dos servidores públicos en su intento de continuar celebrando.



La noche del viernes autoridades municipales visitaron domicilios de las colonias San Agustín Primera Sección, Luis Donaldo Colosio y Los Alcatraces, donde denuncias ciudadanas alertaron que se realizaban fiestas; en la última comunidad varios jóvenes ingerían bebidas alcohólicas frente a un domicilio, quienes aceptaron la recomendación y se retiraron a sus domicilios.