Detienen a delincuente que traía despensas a huasteca hidalguense

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla anunció este jueves la detención de Juan "L", ’el Moco’, mientras transportaba despensas a Hidalgo para repartirlas durante el proceso electoral; es considerado líder criminal dedicado al tráfico de combustible robado en la región de la Sierra Norte de Puebla.



El gobernador Barbosa, dijo que ’el Moco’ fue detenido mientras llevaba despensas que supuestamente serían entregadas a candidatos en Hidalgo.



"Se le detiene llevando despensas, y qué hacen con esas despensas, pues sin duda están llevando despensas al estado de Hidalgo, donde va a haber elecciones, y penetran así a autoridades, y también hacen reparto de ese tipo de apoyos para poder influir en la promoción de aspirantes a candidaturas para el estado de Puebla en esa zona", dijo.



LAS SOSPECHAS HACIA DOS PARTIDOS



Aún sin confirmarse por parte de las autoridades para qué partido operaba el presunto delincuente, son dos los que levantan las mayores sospechas en la región.



El primero de ellos es el PESH, mismo que cuenta con amplia presencia en la región y del que en enero pasado se interceptó una camioneta que transportaba 3.3 millones de pesos en efectivo al supuesto secretario particular del exalcalde pesista de Huejutla Raúl Badillo Ramírez.



El dinero fue decomisado al no poder comprobar su legal procedencia y el ayuntamiento informó, posteriormente, que sí trabajaba para el exalcalde pero para una empresa particular. El arresto se efectuó en Tempoal, Veracruz.



Pero no fue la primera vez que los pesistas fueron sorprendidos otorgando dádivas de manera ilegal para promover el voto. En junio del 2018 el sobrino de Raúl Badillo, Raúl Badillo junior, Emilio Badillo y Samuel Lara, fueron expulsados de la comunidad Los Otates tras entregar dinero en una RAM negra supuestamente para comprar votos en el proceso electoral de dicho año, llevando efectivo en la misma y siendo escoltados por tres patrullas del ayuntamiento de Huejutla.



El otro partido del que se sospecha es el PAN, mismo donde 8 de los 15 exalcaldes que llegaron a la presidencia municipal en el proceso de 2016, han sido señalados por sus presuntos nexos con el crimen organizado.



Dos de ellos son incluso objetivos prioritarios del gobierno del estado por supuestamente dar protección a grupos delincuenciales.



En el caso del PAN, la sospecha es aún mayor cuando el delincuente recién capturado se dedicaba al huachicol, actividad ilícita que creció en Puebla bajo el mandato de Rafael Moren Valle y donde tras su muerte, migró a Hidalgo, siendo los municipios gobernados por el PAN especialmente afectados por el crecimiento del número de tomas clandestinas. El representante de la corriente morenovallista en Hidalgo tiene el control político sobre el partido azul en la entidad.Con información de EXPANSIÓN