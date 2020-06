Detienen en Cuautitlán Izcalli a presunta banda dedicado al robo de cajeros

CUAUTITLAN IZCALLI, MEX. -Acciones de vigilancia del Operativo Argos, permitieron que Policías adscritos a la Secretaría de Seguridad (SS), lograran la detención de seis individuos, probablemente implicados en el robo de cajeros automáticos de instituciones bancarias del Valle de México.







Los hechos sucedieron cuando los elementos realizaban patrullajes preventivos en la zona donde se encuentran los cajeros automáticos, en la autopista México-Querétaro dirección Sur a Norte, en el entronque de la avenida Huehuetoca, en el parque industrial Cuamatla, momento en el que observaron una movilización de un grupo de personas con actitud sospechosa, quienes viajaban en dos vehículos, por lo que se acercaron para descartan alguna irregularidad.







Al ser cuestionado, el conductor de un auto Chevrolet Corsa, color blanco, señaló que esperaba a otras personas, instante en el que llegó una camioneta tipo Suburban, color blanca con negro, en la cual viajaban cinco sujetos que al notar la presencia de los elementos de la Policía Estatal intentaron huir, dándoles alcance metros adelante.



En ese instante, los efectivos solicitaron una inspección a su persona y a los vehículos, a lo que accedieron voluntariamente, encontrando en la camioneta un teclado con botones de cajero, un martillo tipo maceta de albañil, un martillo ordinario, una eslinga para enganchar peso, cuatro barretas, y tres piezas de fierro macizo, asimismo, la defensa del vehículo está reforzada.



Al preguntar sobre las herramientas que llevaban, respondieron con evasivas, sin embargo uno de los sujeto mencionó que pretendían robar el cajero de un banco ubicado sobre la lateral la autopista, justo en una gasolinera cerca de Perinorte.



Pidió que no los detuvieran, ofreciendo la cantidad de 740 pesos, por lo que se les hizo de su conocimiento que el cohecho a un servidor público es un delito, enseguida los policías, tras hacerles saber los derechos que otorga la ley procedieron a detener a: Noé ’N’ y Alfredo ’N’ ambos de 36 años edad, Pedro ’N’ de 39, Jorge Alberto ’N’ de 48, Julio César ’N’ de 29 y Luis Fernando de 34 años de edad.



Cabe señalar que su modo de operación consistía en el bloqueo del paso vehicular, y la pinta de las cámaras de seguridad. Así mismo se identificó que la camioneta en la que se trasladaban reúne las características de un vehículo utilizado recientemente en el robo de un cajero en el municipio de Cuautitlán Izcalli y otro en Cuautitlán México.







Los seis detenidos, junto con los dos vehículos, las herramientas, y cinco celular, asegurados, fueron presentados al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, para iniciar la Carpeta de Investigación y determinar su situación jurídica.







La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex



