Detienen en Guerrero a ex funcionario de Seduvi en gobierno de Mancera

Retomado de Milenio



Ciudad de México / 26.12.2020 11:13:26



CIUDAD DE MEXICO, A 26 de diciembre. -Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturó, en el estado de Guerrero, a Francisco Alejandro ’N’, ex director de instrumentos para el Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera al frente de la capital.



El ex funcionario es señalado por la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, además de que cuenta con cuatro órdenes de aprehensión en su contra.



Te recomendamos

FGR asegura inmueble y cuentas bancarias de ex oficial mayor de Miguel Ángel ManceraPresentan denuncia contra ex colaborador de Mancera por simulación de empresas

El representante social de dicha fiscalía solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra el Francisco Alejandro ’N’, tras presentar ante el juez de control datos de prueba de que el aprehendido probablemente autorizó una obra irregular en 2017, cuando se desempeñaba como funcionario público.



De acuerdo con la indagatoria, posiblemente emitió un dictamen por el cual autoriza la constitución de un polígono de actuación, donde permitió la construcción de nueve niveles de estacionamiento sobre nivel banqueta, adicionales a los 21 niveles habitacionales autorizados, sin que fueran cuantificables para el potencial constructivo.



Investigaciones de la FGJ de CdMx refieren que posiblemente autorizó 48 obras irregulares, entre 2017 y 2018, y que probablemente también otorgó permisos para el desarrollo de una torre de 34 niveles en Paseo de los Laureles, en la colonia Bosques de las Lomas, cuyo predio había sido autorizado para la construcción de solo seis viviendas unifamiliares de cuatro niveles de altura.



Agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, localizaron al hombre en el municipio de Acapulco de Juárez, sitio al que se trasladaron para cumplimentar el mandato judicial.



Una vez corroborada plenamente su identidad, fue trasladado al reclusorio Norte, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.