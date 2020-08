Detienen y dan golpiza a sujeto que intento robar a un niño en Texcoco

TEXCOCO, MÉX. -Policías municipales que realizaban un patrullaje en la zona centro de Texcoco, fueron alertados ya que en la Plaza Bicentenario comerciantes y transeúntes estaban golpeando a un sujeto que era señalado por haber intentado robar a un menor en este lugar.



A las 19:25 horas de este lunes los policías municipales llegaron al lugar, encontrado en la fuente central de la plaza a una persona del sexo masculino identificado como Bernabé ’N’, quien se apreciaba aturdido, refiriendo que lo habían golpeado un grupo aproximado de diez personas, por lo que solicitó el apoyo de paramédicos a efecto de que lo revisen.



Mientras los revisaban, se acercó una persona, refiriendo que momentos antes el sujeto identificado como Bernabé ’N’, comenzó a jalar a su menor hijo del brazo tratando de sacarlo de la plaza, pero el niño comenzó a gritar y unas personas que iban pasando impidieron que se llevara al menor y lo comenzaron a golpearlo.



Pero al saber que ya se había pedido el apoyo de la policía municipal y las unidades de emergencia comenzaron a dispersarse, quedándose solo el padre del menor como parte acusadora por intento de privación ilegal de la libertad de su hijo.



Al lugar llegó la unidad de Protección Civil PC017, al mando del Paramédico Luis Alcántara, quien una vez que lo revisó refiere que no se requería atención médica, ya que los golpes que le propinaron eran únicamente superficiales.







El padre del menor señaló que procedería legalmente en contra de quien dijo llamarse Bernabé ’N por el delito de Privación de la Libertad, por lo que en ese momento se procedió a hacerle saber que el hecho de intentar llevarse a un menor de edad constituía un delito, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.



Así también se le hizo entrega de la carta de lectura de derechos, quedando con el NIC: TEX/AMX/03/MPI/540/01388/20/08. NUC: TEX/TEX/AMX/100/203244/20/08, por el delito de Privación de la libertad en agravio de un menor.



Los uniformados llamaron a los padres de familia para que no pierdan de vista a sus hijos, porque los riesgos están en donde menos lo imaginan





