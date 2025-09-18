Detienen a 5 de La Chokiza con armas, droga y 200 mil pesos

Ecatepec, Méx., a 18 de septiembre de 2025. Como resultado del operativo interinstitucional derivado de técnicas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la policía municipal y Fuerza de Tarea Marina participaron en la detención de cinco sujetos por delitos contra la salud y portación de armas de fuego, quienes llevaban 200 mil pesos en efectivo y al parecer están vinculados al grupo delictivo La Chokiza, en hechos ocurridos en un establecimiento comercial de la colonia Héroes de Granaditas.





El despliegue táctico es resultado de la detención del líder del grupo criminal que lleva al seguimiento de nuevas indagatorias contra otros integrantes, por lo que durante la madrugada de este jueves en avenida Valle del Don, las fuerzas policiacas detectaron afuera del negocio denominado "Abarrotes María" a sujetos sospechosos intercambiando bolsas y portando objetos aparentemente armas de fuego.





Con esta acción, en una semana, suman ya 13 personas vinculadas a operaciones criminales de La Chokiza, que han sido detenidos en distintos operativos, como resultado de trabajos del Mando Unificado Zona Oriente, con la intervención de fuerzas federales, estatales, Fuerza de Tarea Marina y la policía de Ecatepec.





En el operativo de la colonia Héroes de Granaditas, elementos del Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Metropolitana de Ecatepec, marcaron el alto a los sujetos y al realizarles una revisión, les hallaron cuatro armas de fuego: dos calibre 9mm marca Colt y marca Browning; un revólver Smith & Wesson; una ’pluma pistola’ calibre 22 mm; 78 cartuchos calibre .38mm, 85 cartuchos calibre 22 mm y 23 cartuchos calibre 9mm.





También portaban 21 bolsas plásticas transparentes y 22 envoltorios de papel con sustancia granulada de las características del cristal, y durante el aseguramiento hallaron una caja metálica de seguridad abierta con 211,923 pesos, de los cuales no pudieron comprobar su procedencia.











Con respaldo de seguridad perimetral de la policía municipal, Marina, Guardia Nacional, Defensa y Policía estatal, fueron detenidos Víctor Eduardo ’N’, Gabriel ’N’, Ángel Jesús ’N’, Zoila ’N’ y Alexey ’N’, integrantes de La Chokiza, y quienes fueron trasladados a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos Contra el Transporte, ya que también estarían vinculados con robo a transporte de carga.