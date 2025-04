Detienen a cinco investigados en el marco de la operación enjambre

Toluca, Estado de México.-En las primeras horas de este miércoles 9 de abril, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, llevaron a cabo acciones operativas simultáneas en los municipios de Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras y Toluca, que dieron como resultado la detención por cumplimiento de orden de aprehensión de cinco personas, consideradas objetivos producto de las investigaciones que se realizan en el marco de la Operación ’Enjambre’.



En este contexto fueron detenidos: José Humberto ’N’, Síndico en funciones de Aculco; Ari Patrick ’N’, Presidente Municipal del periodo 2019-2021 en Almoloya de Alquisiras y su hermano Baltazar ’N’; Edgar ’N’, ex Director de Seguridad Pública de Aculco; y Guillermina ’N’, comerciante en el municipio de Almoloya de Alquisiras; investigados por su probable intervención en la comisión del delito de extorsión.



Se cuenta con información de que los ahora detenidos forman parte de entramados criminales a partir de los cuales habrían utilizado sus cargos dentro de gobiernos municipales o vínculos con ellos, para cometer extorsiones a nombre de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán en agravio de autoridades municipales y comerciantes.



José Humberto ’N’, Síndico Municipal en Aculco, así como Edgar ’N’, quien se desempeñó como Comisario del mismo municipio hasta el 11 de febrero de 2025, fecha en que presentó su renuncia, son indagados por el hecho con apariencia delictiva de extorsión, ya que presumiblemente el primero de ellos exigió dinero a un comerciante de la zona, a cambio de ’dejarlo trabajar’ y no causarle daño, en tanto que el segundo se encargó de cobrar el numerario a través de medios violentos. Estas mismas prácticas las habrían utilizado para incidir en la asignación de contratos de obra pública del ayuntamiento.



Ambos sujetos fueron detenidos durante acciones operativas en la región Norte del Estado de México y les fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión.



Ari Patrick ’N’, ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, su hermano Baltazar ’N’, ambos capturados en el municipio de Toluca, así como Guillermina ’N’, detenida en Almoloya de Alquisiras, son indagados ya que habrían realizado actos extorsivos a nombre del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, en agravio de dueños de negocios tipo tortillerías ubicadas en los municipios de Tenancingo y Malinalco, en estas actividades criminales, Guillermina ’N’ se encargaba de organizar el cobro de numerario y verificaba que los comerciantes compraran los insumos a Ari Patrick ’N’.



A los ahora detenidos les fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión toda vez que Baltazar ’N’ y Guillermina ’N’, por órdenes de Ari Patrick ’N’, habrían impedido que la víctima pusiera en funcionamiento un negocio de tortillería en Tenancingo, ya que se negó a pagar una cuota ’derecho de piso’, así como adquirir los insumos a los que le obligaban.



Tras ser aprehendidos, los cinco investigados fueron ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social estatales, a disposición de la Autoridad Judicial, quien habrá de determinar su situación jurídica. Deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.



Las acciones de Operación ’Enjambre’ llevadas a cabo de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, DEFENSA, MARINA, GN, CNI y FGR, autoridades que integran el Gabinete de Seguridad Nacional, así como el Gobierno del Estado de México a través de la SSEM y Fiscalía del Estado de México han permitido la detención de 58 individuos.



La Fiscalía General de Justicia mexiquense pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.