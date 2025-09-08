Detienen a seis personas por presunto robo de motocicleta en Tezoyuca, uno pierde la vida

Una riña registrada en la colonia Ejidos de Tequisistlán, en los límites con el municipio de Acolman

Septiembre 08, 2025 12:48 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

Una riña registrada en la colonia Ejidos de Tequisistlán, en los límites con el municipio de Acolman, derivó en la detención de seis personas señaladas por el presunto robo de motocicleta

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona retuvieron a los presuntos responsables tras la confrontación.

Al lugar arribaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que una de las personas involucradas ya no contaba con signos vitales.

Los cinco restantes fueron trasladados al hospital de Atenco para su atención médica.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación legal de los detenidos.

