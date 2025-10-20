Detienen a tres masculinos por presuntos delitos contra la salud en Chimalhuacán

Como parte de las acciones coordinadas del Mando Único y en el marco de la Estrategia Operativa Zona Oriente, elementos de la policía municipal de Chimalhuacán, en colaboración con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, lograron la detención de tres masculinos por su probable participación en diversos delitos relacionados con portación de arma de fuego y posesión de sustancias prohibidas.



El primer hecho ocurrió en el barrio San Juan Xochitenco, cuando policías municipales y estatales realizaban un dispositivo de seguridad y observaron a dos sujetos a bordo de un vehículo que, al notar la presencia policial, emprendieron la huida. Tras una breve persecución, fueron alcanzados metros más adelante.



Durante la inspección preventiva, los individuos, identificados como Cristopher ’N’ y Carlos ’N’, fueron encontrados en posesión de varios envoltorios con hierba verde seca con características propias de la marihuana, así como con una arma de fuego.



En una acción distinta, también derivada de los operativos del Mando Único, policías municipales de Chimalhuacán y elementos de la Secretaría de Seguridad estatal llevaron a cabo un dispositivo preventivo en el barrio Xaltipac, donde detectaron a un masculino que mostró una actitud evasiva ante la presencia policial.



Al realizarle una inspección preventiva, el individuo, identificado como Víctor ’N’, de 28 años de edad, fue sorprendido con varios envoltorios de color negro que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como ’cristal’.



Tras informarle sus derechos conforme a la ley, los tres sujetos fueron asegurados y presentados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que determinará su situación legal. Las autoridades municipales informaron que los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos que se investigan.



Con el compromiso de servir y proteger a la población, el gobierno de Chimalhuacán refuerza las acciones de vigilancia, la capacitación de los elementos policiales y la atención inmediata a los reportes ciudadanos.

