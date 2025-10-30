Detienen a un hombre por presunto robo de revolvedora en Tezoyuca

Un trabajador de una obra solicitó apoyo a policías de Tezoyuca que realizaban un recorrido de vigilancia, para denunciar que un sujeto estaba empujando una revolvedora de color amarillo, propiedad suya, sin autorización

Detienen a un hombre por presunto robo de revolvedora en Tezoyuca
Gobierno
Octubre 30, 2025 11:03 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

Tezoyuca, Estado de México.-Un hombre identificado como Adrián ’N.’, de 26 años de edad, fue detenido por su probable participación en el delito de robo en agravio de un ciudadano en el municipio de Tezoyuca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:10 horas en la calle Girasoles, colonia Santiago, a un costado del ’Hotel Márquez’.

Elementos de Seguridad Pública realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a dos hombres, uno de los cuales solicitó apoyo al señalar que un sujeto estaba empujando una revolvedora de color amarillo, propiedad suya, sin autorización.

El denunciante explicó que la revolvedora se encontraba afuera de una construcción en la que trabajaba, y al salir del inmueble observó que el presunto responsable la desplazaba aproximadamente tres metros adelante.

Ante el señalamiento directo, los oficiales procedieron a la detención del sospechoso, quien fue informado de sus derechos y trasladado ante la Fiscalía Regional de Texcoco.

La revolvedora fue asegurada como indicio único y se integró la carpeta correspondiente por el delito de robo.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Detienen a un hombre por presunto robo de revolvedora en Tezoyuca

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.