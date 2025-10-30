Detienen a un hombre por presunto robo de revolvedora en Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México.-Un hombre identificado como Adrián ’N.’, de 26 años de edad, fue detenido por su probable participación en el delito de robo en agravio de un ciudadano en el municipio de Tezoyuca.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:10 horas en la calle Girasoles, colonia Santiago, a un costado del ’Hotel Márquez’.



Elementos de Seguridad Pública realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a dos hombres, uno de los cuales solicitó apoyo al señalar que un sujeto estaba empujando una revolvedora de color amarillo, propiedad suya, sin autorización.



El denunciante explicó que la revolvedora se encontraba afuera de una construcción en la que trabajaba, y al salir del inmueble observó que el presunto responsable la desplazaba aproximadamente tres metros adelante.



Ante el señalamiento directo, los oficiales procedieron a la detención del sospechoso, quien fue informado de sus derechos y trasladado ante la Fiscalía Regional de Texcoco.



La revolvedora fue asegurada como indicio único y se integró la carpeta correspondiente por el delito de robo.