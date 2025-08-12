Detienen a un sujeto en Tezoyuca por requerir pago ilícito a una mujer

Detienen a un sujeto en Tezoyuca por requerir pago ilícito a una mujer
Agosto 12, 2025 17:34 hrs.
Martes 12 de agosto, Tezoyuca, estado de México. La dirección de seguridad pública de Tezoyuca llevó a cabo la puesta a disposición de Sergio N. por el supuesto hecho de cobro ilícito de pago.

Los hechos se llevaron a cabo en la Avenida del Trabajo, en el Barrio de Santiago, cuando elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Estatal, fueron abordados por una femenina, quien denunció que un hombre le estaba solicitando dinero de manera ilícita.

El señalado intentó escapar sin éxito, siendo detenido de inmediato por los elementos de seguridad.

Durante la inspección, el masculino manifestó que ’solo estaba haciendo su trabajo’ y accedió voluntariamente a la revisión, sin que se encontraran objetos sospechosos.

Posteriormente, fue trasladado al Ministerio Público para determinar su situación legal, por el presunto delito de requerimiento ilícito de pago.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar por la seguridad y el bienestar de todos, e invita a la ciudadanía a evitar obtener préstamos de dinero de procedencia ilícita o dudosa.

