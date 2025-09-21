Detienen en Chimalhuacán a ’el orejas’, presunto atacante a una tortillería con bomba molotov

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, en un operativo conjunto con la policía estatal y la Guardia Nacional, logró la detención de un individuo identificado como un objetivo prioritario y generador de violencia en la región.



La aprehensión, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2025 a las 15:25 horas, se llevó a cabo como parte de la Estrategia Operativa Zona Oriente, enfocada en la prevención y combate de delitos de alto impacto.



El detenido ha sido identificado como Brayan ’N’, alias "El Orejas", de 30 años. Se le imputan delitos contra la salud y se le investiga por tener una orden de aprehensión vigente por extorsión.



Según las autoridades, el detenido es un actor clave en una red de extorsión y cobro de "piso" que ha afectado a diversos comercios, como tortillerías, carnicerías y rosticerías en los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan y La Paz.



Durante la intervención, se aseguraron 52 gramos de cristal, 28 gramos de cocaína en piedra, un teléfono celular y 140 pesos en efectivo.



Tras la detención fue trasladado al ministerio público de Chimalhuacán, donde fue identificado por varios propietarios de establecimientos que lo señalaron como el responsable de las extorsiones de las que habían sido víctimas.



El detenido también podría estar implicado en un ataque con una bomba molotov a una tortillería el 2 de julio de 2024, un incidente que se difundió ampliamente en redes sociales.



El sistema del C-5 ha confirmado que Brayan ’N’ cuenta con una orden de aprehensión activa, emitida el 22 de julio de 2024, por el delito de extorsión, lo que refuerza su presunta implicación en los crímenes de los que se le acusa.