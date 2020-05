Detrás de accidente de Blake Mora podría estar de lo que hoy se señala a Calderón

Detrás del ’accidente’ aéreo que en 2011 en el que iba el entonces secretario de Gobernación mexicano, José Francisco Blake Mora, y otras siete personas podría haber estado implicado Felipe Calderón, asegura el periodista Edgar Monroy.



En entrevista con Julio Astillero, Edgar Monroy, periodista colaborador de la investigación de Olga Wornat para el libro ’Felipe, el oscuro’, relató que por este trabajo comenzó a recibir un sinfín de amenazas de muerte. Éstas fueron creciendo hasta que ocurrió un evento que le obligó a abandonar el país y, con apoyo de Artículo 19, vivir en Praga.



Explicó que habló con Manuel Mondragón, quien en apoyo, le mandó una escolta y chalecos antibalas para su protección.



’El 10 de noviembre, del 2011, a mí me llama Felipe Zamora (subsecretario Jurídico de Gobernación) por teléfono. Me dice, ‘sabes qué, Edgar, el secretario Blake está informado de toda la situación, quiere hablar personalmente contigo’’.



Le invitó a acompañarlos a un evento en Cuernavaca, para que en el intervalo de los espacios, pudiera platicar con el secretario de Gobernación.



’Me dijo la hora para que yo llegara a Campo Marte, ahí íbamos a tomar un helicóptero. Yo me iba a subir a ese helicóptero’.



Sin embargo, una persona del Estado Mayor Presidencial viajó con ellos a última hora, por lo que Zamora le propuso aplazar la cita a la noche.



’El día que cae el helicóptero, van a mi casa un equipo de técnicos y me dicen que mis teléfonos están intervenidos. Ya no eran cuestiones de nosotros, ya tenemos la certeza’.



Tras ir a Relaciones Exteriores para arreglar la cuestión del pasaporte, le llamó un funcionario, quien prefirió omitir el nombre ’pero tiene ahorita un muy alto nivel en este gobierno’.



En su casa, en la colonia Roma, le dijo:



’Yo te recomiendo que te vayas de México, porque estas personas no tienen límites y te van a matar’.



Al momento de la revisión de las comunicaciones -su teléfono de casa, móvil y hasta el internet- el técnico le dijo que para él, era tecnología militar la que estaban utilizando. Que solamente la tenía o la Secretaría de Seguridad Pública o los militares.



El 19 de noviembre sale de México, pasando el filtro de seguridad, la policía federal le llama a que pase ’el cuartito’. Ahí le amenazan, le dicen que ’cómo me gustaba escribir pendejadas’ y me escoltaron al avión.



’Cuando regrese por acá lo vamos a estar esperando’. En Ámsterdam, personal de migración le detiene, pues habían emitido un boletín para que regresara a México, al explicar la situación, el jefe sella el pasaporte de entrada a la Unión Europea.



En Praga siguen llegando amenazas, en una Navidad me dijeron que me iban a mandar la cabeza de mi familia.



Finalmente, regresó en 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las hostilidades continuaron. Actualmente se encuentra en la reescritura del libro, con nuevos elementos.



Como recuerda El País, el día del accidente del helicóptero, Felipe Calderón, leyó un comunicado en televisión pasadas las 14.30 de la tarde en el que apuntó que ’las condiciones de nubosidad en el trayecto (del helicóptero) hacen pensar ciertamente en la probabilidad de un accidente’. REVOLUCIÓN 3.0