Deuda histórica con las mujeres

Sin importar el rubro, el género y la modalidad de la delincuencia –de cuello blanco, organizada o común-, los mexicanos somos víctimas de la delincuencia a lo largo y ancho del país, salvo excepciones realmente excepcionales, a consecuencia de una deficiente educación y pérdida de valores que privilegian hoy al que más tiene por encima de los que menos tienen.

La periodista oaxaqueña Soledad Joaquín Edgar, que denunció el asesinato de su hija María del Sol en la región del Istmo de Tehuantepec hace 30 meses, entregó al presidente López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una carta con 18,000 firmas de mujeres que piden alto al feminicidio y claman justicia por sus familiares victimados.

La celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue el marco para que Sánchez Cordero reconociera y ofreciera erradicar la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres en general, e indicó que hay una deuda histórica al respeto. Se espera que no todo quede en discurso y celebración y el Estado mexicano tome medidas de largo plazo para ello.

Se requiere no sólo detener la violencia contra mujeres y niños, contra periodistas y defensores de los derechos sociales y naturales, contra la que ejercen los distintos grupos delicuenciales; una política de Estado en contra de la violencia y que los encargados de esta tarea no usen sólo los cargos como trampolín político sino sea responsables de una acción de largo plazo.



TURBULENCIAS



Xi Jimping felicita a Biden



Mientras el presidente electo Joe Biden avance en el proceso de transición de poderes en la Unión Americana, el presidente Donald Trump insiste en no reconocer su derrota y asegurar –sin pruebas- que el demócrata ganó con trampa. Y el reconocimiento del dirigente chino Xi Jimping al Biden es otro signo más de que Biden tiene ya la aceptación mundial, en tanto el republicano en rechazo de la comunidad de naciones, salvo algunos de sus incondicionales…El Director del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer el programa de apoyos por 11,460 pesos a deudos de las víctimas de covid que tendrán hasta un año para cobrar dado que se esperan litigios pues no todas las muertes están documentadas en sus causas reales, y el canciller Marcelo Ebrard asegura que los laboratorios farmacéuticos que avanzan en la elaboración de una vacuna contra covid, se someterán a los lineamientos que fije Ceprofis para aplicarla, garantizando que el fármaco sea seguro y eficaz…Nuestro amplia solidaridad y deseos de pronta recuperación para nuestro amigo y compañero Salvador Martínez García que se encuentra en el Hospital Militar a consecuencia de covid-19 y que requiere de donadores de plasma y de sangre. Deseamos su pronta reintegración a sus actividades habituales… La diputada Delfina Guzmán Díaz, presidenta de la JUCOPO del Congreso Local de Oaxaca, aseguró que el Poder Legislativo es un aliado del Poder Judicial del Estado, luego de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, entregara el proyecto de presupuesto para 20201. Conocemos de las carencias y limitaciones por la falta de un presupuesto justo, situaciones que serán tomadas en cuenta, por esta representación popular, a la hora de tomar las consideraciones respectivas’, precisó. En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación, Mauro Cruz Sánchez, señaló que dictaminarán una Ley de Ingresos funcional para el bien de todos y todas las oaxaqueñas, para abonar a la operatividad adecuada del Poder Judicial, importante para garantizar el acceso y el derecho a la justicia de la sociedad.



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista