¿Deuda? no. A México le bastó con no privilegiar a los grandes contribuyentes

La crisis generada por COVID a escala mundial, además de millones de muertes, ha provocado la peor crisis económica en los últimos 90 años, lo que ha obligado a los gobiernos a endeudarse no tanto para reactivar la economía como para compensar la caída de sus finanzas; en México sin embargo, no se incrementaron los impuestos, no se pidió deuda adicional a la autorizada a principios de año -sin incremento en términos reales- y aún así se consiguió la meta gracias a que se les retiraron privilegios a las grandes empresas.



Y es que los grandes contribuyentes tienen un gran peso en la economía de México. Hasta el tercer trimestre del año pasado, que es la cifra desagregada más actual, aportaron cinco de cada 10 pesos que el Gobierno federal recibió a través del cobro de impuestos. Lo anterior equivale a 1 billón 294 mil millones de pesos pagados en nueve meses.



Si los pagos de los grandes contribuyentes mantuvieron su proporción (52 por ciento) como parte de todos los ingresos tributarios del sector público durante 2020, al cierre del año pasado habrían pagado una cantidad aproximada de 1 billón 736 mil millones de pesos, que tendrán que ser corroborados con los datos del cuarto trimestre del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



¿Qué significa lo anterior? Significa que los grandes contribuyentes habrían aportado el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el último año fiscal. Una cantidad de dinero que alcanza, por ejemplo, para cubrir las pérdidas acumuladas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos cinco años, o para duplicar el gasto federalizado –que es el dinero que la Federación le da a estados y municipios– de 2021.



La cantidad de dinero que generan los grandes contribuyentes es enorme por sí sola, pero se vuelve más impactante considerando que se trata de un grupo muy reducido de personas físicas (individuos) y morales (empresas).



En la actualidad, sólo el 0.02 por ciento de todos los contribuyentes activos con obligaciones fiscales está inscrito en la lista de grandes contribuyentes. Se trata de 11 mil 730 personas físicas y morales nacionales y extranjeras que incluyen agentes forrados de dinero, entre los que figuran perfiles más allá de billonarios como Carlos Slim Helú, o de grandes conglomerados industriales como Coca-Cola.



Si bien es cierto que las compañías con ingresos iguales o mayores a mil 250 millones de pesos, así como aquellas con acciones colocadas en bolsa y toda la gente relacionada con ellas están en la lista de grandes contribuyentes, no son los únicos miembros del club del 0.02 por ciento.



Entre los grandes pagadores de impuestos también están todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Financiero Mexicano, las empresas productivas del Estado y otras instancias nacionales y extranjeras que componen el catálogo establecido en el apartado B del Artículo 28 del Reglamento Interior del SAT.



En un contexto como el actual, en que el PIB mexicano cayó 8.6 por ciento durante 2020 por el clima económico adverso agravado por la pandemia de coronavirus a nivel mundial, el colchón económico de los grandes contribuyentes sirvió para amortiguar el desplome de los ingresos del Gobierno federal.



Aunque la mayor parte (70 por ciento) de los pagos hechos por los grandes contribuyentes fue de manera voluntaria, el Gobierno federal, de la mano de la exjefa del SAT Margarita Ríos Farjat y de su sucesora Raquel Buenrostro Sánchez, tuvo que exprimir –con auditorías y mecanismos coercitivos legales como los embargos– a una parte del club del 0.02 por ciento que no cumplió con sus declaraciones y pagos de manera oportuna, e inclusive aquellos con adeudos fiscales (que componen la cartera de crédito del SAT).



Entre los miembros del club del 0.02 por ciento que habrían pagado adeudos estarían grandes contribuyentes como las compañías Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Walmart, que llegaron a un acuerdo con el SAT para cubrir casi 17 mil millones de pesos en conjunto durante 2020, de acuerdo con lo expresado en varias ocasiones por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Sin embargo, el año pasado hubo 892 grandes contribuyentes que pagaron 215 mil 659 millones de pesos. Esta cantidad de dinero pagada fuera de tiempo o correspondiente a deudas fiscales de antaño incluye 92 mil 252 millones de pesos recaudados en efectivo, así como 123 mil 407 millones de pesos en cobros virtuales, que es dinero del contribuyente que aunque no fue pagado al SAT, queda imposibilitado de ser utilizado para obtener beneficios fiscales, por lo que no es deducible y genera incrementos en la recaudación subsecuente.



De acuerdo con la SHCP, el monto en efectivo de cobros atrasados y adeudados de grandes contribuyentes fue 135 por ciento superior al monto recuperado en 2019, cuando el SAT registró una cantidad de 39 mil 281 millones de pesos. Lo anterior se debe a una nueva estrategia fiscal –que será referida más adelante– y a la condonación de multas y recargos por adeudos (a los contribuyentes en general) a cambio de la liquidación de saldos pendientes de pago.Efrén Flores | SIN EMBARGO