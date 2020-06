Deuda y fideicomisos

El crédito por mil mdd dólares otorgado por el Bando Mundial a México ’es una operación de rutina’ señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el cual se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas, pero reiteró que ’seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y queremos que no aumente con relación al PIB, por eso tomamos algunas medidas de austeridad y eficientando la administración.

Vamos a ahorrar alrededor de 500 mil mdd, porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico, va a aumentar el presupuesto destinado a los más necesitados, a los pobres, va a haber un aumento de 50 mil millones de pesos de lo que ya estaba autorizado.

Esto tiene que ver con los créditos que estamos entregando para las pequeñas empresas familiares, tiene que ver con la atención al programa de salud, la rehabilitación de hospitales, el equipamiento, la contratación de médicos, de enfermeras.

Todo eso nos ha llevado a un reajuste del presupuesto. Estoy solicitando a la Cámara de Diputados -no no han sesionado-, que nos apoyen permitiéndonos hacer un reacomodo en el presupuesto, ajustándolo a nueva realidad, a las nuevas circunstancias, y también pidiéndoles que nos autoricen que se extingan fideicomisos, que había muchísimos y que se manejaban recursos de manera discrecional, sin transparencia, todo esto nos va a permitir contar con recursos suficientes para que no aumente la deuda, vamos a hacer todo un esfuerzo indicó en Palacio Nacional.

TURBULENCIAS

Entregará Sedena Hospital de Cuernavaca

El Director General del IMSS, Zoé Robledo y su familia dieron positivo a covid-19 ’sin gravedad’ confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al desear su pronta recuperación y exhortar a la población a seguir las recomendaciones de higiene, sana distancia y mantenerse en casa ya que covid es ’un virus muy peligroso que causa mucho dolor’, también envío su pésame a los familiares de quienes han fallecido a causa de la pandemia…

Con un avance de 90% y 30 camas de terapia intensiva y 40 de hospitalización en segundo nivel, el Hospital General de Cuernavaca será entregado por la Sedena el próximo 20 de junio informó el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien indicó que su recuperación fue a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace dos meses instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para habilitar el nosocomio y dotarlo de equipo suficiente para enfrentar la pandemia del coronavirus. El funcionario realizó un recorrido por las instalaciones acompañado por el director del INSABI, Juan Ferrer Aguilar; el secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas y el comandante de la 24va. Zona Militar de Morelos, Agustín Vallejo…

En Sayula, Veracruz, durante la ceremonia de supervisión de las obras de rehabilitación del ferrocarril transístmico, realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se lanzó en contra del de Jalisco, Enrique Alfaro, aunque sin mencionarlo por su nombre ni referirse a las maniobras que realiza aprovechando la pandemia, al decir que ’no son tiempos de futurismo ni de mezquindades’ y demandó unidad no en torno al sureste, al norte o al centro de la República, sino de todo México…

Por fin se les prendió el foco a las autoridades y dirigentes de instituciones bancarias al tener un acuerdo entre el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Luis Niño de Rivera, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, un convenio para que la apertura de las sucursales bancarias sea a las 10 de la mañana y se hagan pagos escalonados en días de quincena y evitar así aglomeraciones. Acciones así se realizaqan en el Metro que debieron tomarse desde hace meses, pero nunca atendieron sugerencias…

