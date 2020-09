Devastador panorama para las empresas en la CDMX

Reporte del ISSSTE de personal fallecido

+Son 15 meses de retrocesos y ocurrencias



CIUDAD DE MAXICO a 22 de septiembre del 2020.-La Ciudad de México ha sido una de las entidades más golpeadas, tanto por el número de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19, como por la caída en la actividad económica y la pérdida de empleos, lo que podría traer severas consecuencias en cuanto al cierre de empresas, la competitividad de la Ciudad y el bienestar de las personas.

El saldo nos habla de que en lo que va del año se han perdido más de 219 mil empleos formales en la Ciudad de México, lo que implica que 1 de cada 4 plazas perdidas en el país le corresponden a la Capital; este dato es aún más duro en el sector comercio: ahí es 1 de cada 2 empleos.

Durante la pandemia se impulsó un plan de ayuda a micro y pequeñas empresas, que otorgó 42 mil 200 créditos de 10 mil pesos. Sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI en 2019, en la Ciudad de México había 459 mil 651 empresas registradas, de las cuales el 95.2 por ciento son microempresas; es decir, negocios que tienen menos de 10 colaboradores.

Por otro lado, el programa Impulso para el Desarrollo industrial y Regional, que a través de Nacional Financiera respaldaba garantías para acceder a créditos bancarios de hasta 2.5 millones de pesos con tasas de interés preferencial, a dado una bolsa de poco más de 770 millones de pesos y sólo se han apoyado a 290 empresas pequeñas y medianas en la Ciudad.

Esto significa que más del 90 por ciento de las empresas que hay en la CDMX no han recibido un solo apoyo para sobrevivir a la crisis económica.

En cuanto al EMPLEO, la situación no es diferente. De una bolsa de 64 millones 220 mil pesos, se han otorgado 10 mil microcréditos de 6 mil 414 pesos a mujeres y hombres que han perdido su empleo a causa de la crisis económica.

Como ya lo señalamos, en la Ciudad de México el IMSS reportó 219 mil personas que han perdido su trabajo, por lo que, considerando las cifras, el 95% de las personas desempleadas no han recibido un solo apoyo, pues el programa de Actividades Productivas de Autoempleo sólo ha alcanzado a ser otorgado al 5% de este sector.

Por otro lado, se propuso un programa de empleo temporal que beneficiaría a 15 mil 224 personas, con apoyos que van de los 3 mil 500 a los 15 mil pesos mensuales; sin embargo, es importante cuestionar la calidad de dichos empleos, pues no serán formales.

A pesar de que en el mes de agosto se recuperaron 90 mil empleos a nivel nacional, en la CDMX se perdieron otros 5 mil, llegando a la cifra de los casi 220 mil puestos de trabajo perdidos en la Capital, lo que hace evidente la necesidad de propuestas de gran calado para enfrentar esta situación.

Es por este motivo que en COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO insistimos en que, de no corregir el rumbo, el panorama para las empresas y el empleo formal, será devastador. Estímulo de emergencia para la creación de nuevos empleos:

Consistiría en dejar de cobrar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 por ciento a todo nuevo empleo formal a partir del mes de octubre y hasta que el semáforo epidemiológico regrese a verde.

Y es que, la inacción del Gobierno Federal, ha provocado que las propuestas de reactivación económica que ha emprendido el Gobierno de la Ciudad de México no estén a la altura de la emergencia por la que atraviesa el país y particularmente, las empresas de la Capital de la República. Son medidas insuficientes y parciales, que no abonan a una reactivación económica integral.

Las y los empresarios de COPARMEX deseamos que al final del año hayamos alcanzado la meta que el Gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto por recuperar 300 mil empleos, pero para lograrlo se requerirá de un GRAN ACUERDO entre los empresarios, el Gobierno de la Ciudad, los 16 Alcaldes y los integrantes de todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México…..

COMUNICADO SOBRE DEFUNCIONES POR COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD DEL ISSSTE

Con respecto al personal de salud que labora en el Instituto y que ha fallecido en el contexto de la pandemia por COVID-19 y en seguimiento al informe emitido por Amnistía Internacional, así como del artículo publicado en la revista The Lancet sobre el tema, se hace del conocimiento lo siguiente.

Con corte a la fecha del día 14 de septiembre del año en curso, a través de una revisión y análisis de los datos de la Plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales (SISVER), se registran un total de 204 defunciones, clasificadas dentro de la variable de ocupación, como personal de salud, los cuáles se ordenan desde su captura como: médicos, enfermeras, laboratoristas, dentistas y otros trabajadores de la salud, limitándose solamente a estos cinco rubros.

Del análisis realizado de esta información se refiere lo siguiente:

Del total de las defunciones registradas, se encontró que el 19.1% correspondían a trabajadores de la salud laborando en unidades médicas del ISSSTE; 14.7% fueron de personal de salud adscrito al Instituto que se encontraba resguardado por presentar factores de riesgo, como la edad mayor a 60 años o comorbilidades, conforme al Decreto Presidencial emitido el 27 de marzo del 2020, en el que se declaran diversas actividades extraordinarias para combatir la enfermedad grave por SARS-CoV-2 (COVID-19); el 2.9% de las defunciones registradas corresponden a personal administrativo que no se encontraba en áreas de atención clínica con pacientes, y el 3.9% fueron en trabajadores de la salud jubilados.

Asimismo, se identificó que el 47.1% corresponde a trabajadores de la salud de otras instituciones o dependencias que contaban con derechohabiencia al ISSSTE sin ser trabajadores directos de la Institución; el 11.3% fueron de familiares de asegurados directos que tenía una ocupación como trabajador de la salud en otro sector, y en el 0.5% se trató de trabajador no derechohabiente, así como el registro duplicado de un caso respectivamente.

De las defunciones de los trabajadores de la salud de otras Instituciones, dependencias o sectores, se desconoce si se encontraban laborando de manera activa o en resguardo domiciliario, ya que el SISVER no cuenta con una variable para identificar este valor.

Ante la necesidad de contar con una información más precisa sobre las defunciones ocurridas en el personal de salud que laboraba en las unidades médicas del Instituto de manera activa durante la pandemia, se realizó un análisis con la recopilación de la información Institucional de estos casos, obteniendo los siguientes resultados…..

15 MESES DE RETROCESOS, RESULTADO DE LAS OCURRENCIAS DE MORENA: PRI

Las malas decisiones económicas del Gobierno federal trajeron como consecuencia que la inversión privada en nuestro país acumule ya 5 trimestres seguidos de retrocesos, evidenció el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

La dirigencia del PRI lamentó, en sus redes sociales, que ante la peor caída registrada en la economía mexicana, en el segundo trimestre de 2020, con el -33.2 por ciento, Morena gobierne con ocurrencias y ello genere desconfianza en los inversionistas.

Desde antes de la crisis derivada por la pandemia del Covid-19, en septiembre del año pasado, el Presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, ya había advertido que la conducción del país mostraba una política económica errática.

’No hay inversión, no hay crecimiento, no habrá generación de empleos. Si el 2020 es preocupante, el 2021 será peor. Se alejará la inversión y quienes lo sufrirán son los empresarios, los trabajadores, las familias mexicanas’, señaló el dirigente priista.

Después de un año de esa valoración, el PRI reitera que ’de seguir así, México no podrá recuperarse ni de la crisis por la pandemia, ni de la crisis causada por este mal gobierno’.

Alejandro Moreno ha insistido en varias ocasiones que, ante la falta de estímulos a la inversión, se debe impulsar un plan de reactivación económica, con apoyos reales a las pequeñas y medianas empresas, así como diversos estímulos fiscales, entre los que ha propuesto aplazar por 6 meses el pago de las cuotas obrero-patronales, sin intereses, así como diferir el pago provisional del ISR y el IVA….

