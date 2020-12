Día de la salsa con estrellas internacionales



El sábado 4 de Diciembre de 2021 se avecina un huracán musical furioso que tocará tierras mexicanas, concretamente en el Estadio Ciudad de los Deportes (antes conocido como Estadio Azul) para llevar la que será la primera edición del Día de la Salsa, contando para ello con una pléyade de artistas internacionales que se han anunciado y que marcarán sin duda el evento más importante del género salsero del año entrante y que tiene como fin posicionarlo en México, convirtiéndose de inmediato en un concepto único no solo a nivel nacional, sino pretendiendo alcanzar un carácter internacional gracias a la cuidadosa selección de agrupaciones que harán retumbar el escenario ése día, dignificando a la salsa como un género mundial a tomarse en cuenta y de gran convocatoria.







Para México es todo un orgullo que se haya tomado esta iniciativa que romperá récords y esquemas en la capital mexicana, ya que estarán reunidas enormes personalidades de todos los tiempos y épocas, cuyos primeros confirmados son la Sonora Ponceña, India, Spanish Harlem Orchestra, Maelo Ruiz, Ismael Miranda, Roberto Roena y su Apollo Sound, además de Herman Olivera quienes arremeterán junto a otros artistas estelares que serán anunciados en breve con lo mejor de sus éxitos y sus nutridas trayectorias como artistas estelares en un evento enfocado a diferentes públicos y edades, todos ellos amantes de un género que sigue vigente.







La Sonora Ponceña es una orquesta puertorriqueña de música salsa fundada por "Quique" Lucca en 1954. Dirigida por el hijo de "Quique", Papo Lucca, es una de las agrupaciones más importantes del género musical. La también boricua La India es conocida también como "La Princesa de la Salsa", una cantante puertorriqueña que lo mismo hace justamente salsa, boleros, baladas, pop, reggaeton, bachata y otros géneros. Ganadora de un Latin Grammy y nominada en tres ocasiones al Grammy Americano, es ganadora de 7 Premios Billboards de la Música Latina, además India es la mujer con más éxitos en el Billboard Tropical/Salsa.







La Spanish Harlem Orchestra es sin duda una de las mejores agrupaciones en la escena mundial de la Salsa y el Jazz Latino. Dos veces ganadora del premio Grammy, esta agrupación marca el nivel de la Salsa dura al estilo neoyorkino con excelencia y autenticidad, evidenciándolo invariablemente tanto en sus presentaciones en vivo como en sus grabaciones. Ya sea en salas de concierto o en festivales de Jazz al aire libre, la Spanish Harlem Orchestra se presenta siempre con la fuerza y la elegancia características de la Salsa dura y el Jazz Latino. Su sonoridad, precisión musical y energía en el escenario, deja al público fascinado desde el principio hasta la última nota.







Ismael Ruiz Hernández más conocido como Maelo Ruiz está dedicado al género desde la edad de 19 años cuando se convirtió en la primera voz de Pedro Conga y su Orquesta Internacional. Permaneció con Pedro Conga durante 7 años, grabando 4 álbumes con la banda. Su mayor éxito con Pedro Conga fue "No Te Quites La Ropa", que vendió más de 50,000 unidades y le ganó a la banda su primer disco de oro en Puerto Rico. Los éxitos de seguimiento incluyeron "Atrévete", "Vicio" (disco de oro en Colombia), "Quiero Volver", "Si Supieras", "Te Quiero Amor" y "Me Niegas Tanto Amor". Estos fueron éxitos que hicieron de Maelo Ruiz un nombre familiar en América Latina. También actuó como cantante de fondo para el destacado salsero Willie González. Su álbum Puro Corazón fue nominado para el Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa.







Ismael Miranda Carrero es un compositor y cantante puertorriqueño de salsa. A la edad de 18 años se integra en el grupo Fania All Stars, convirtiéndose en el cantante más joven de los que componían este grupo, no sin antes formar parte de la orquesta de Larry Harlow. En la década de 1980 grabó varias producciones con su sello discográfico independiente. Grabó en 1984 con el prestigioso conjunto cubano Sonora Matancera para su vieja casa discográfica Fania. Actualmente siguen incansablemente dedicado a la música haciendo trabajos impecables.







Cuando Roberto Roena decidió abandonar El Gran Combo hace 50 años, no tenía un nombre para su nueva agrupación, y terminó llamandola el Apollo Sound. Ya para 1969, Roena había estado en dos de las mejores orquestas en la historia de la música latina; Cortijo y Su Combo y El Gran Combo. Aparentemente, al formar su propia banda, no quería seguir usando el término «combo». Pero sus músicos no se ponían de acuerdo en un nombre. Roberto Roena, junto con su director musical, el trompetista puertorriqueño Elías Lopes, encontraron un sonido único que distinguía al Apollo Sound. La banda siguió produciendo éxito tras éxito, pero pronto Lopes se fue para formar su propia banda. Aun así, Roena continuó su ascenso meteórico en Salsa con su Apollo cumpliendo 5 décadas trabajando incansablemente.







Herman Olivera tiene el récord de haber visitado 50 países y ofrecer shows en un centenar de ciudades del planeta que han disfrutado con sus conciertos. En su abultada y exitosa carrera lleva 45 producciones musicales en las que ha participado como voz invitada, siete de ellas con el maestro Eddie Palmieri, orquesta con la cual ha escrito 23 años de historia musical y contando, levantándose como una de las más grandes figuras de la salsa.







De este modo la Sonora Ponceña, India, Maelo Ruiz, Spanish Harlem Orchestra, Ismael Miranda, Roberto Roena y su Apollo Sound y Herman Olivera son los primeros confirmados de un histórico e imperdible concierto masivo que se llevará a cabo el sábado 4 de diciembre del 2021 en la capital mexicana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Boletos a la venta en el Sistema Fronticket en fronticket.com.mx