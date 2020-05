Día de las Madres, el nuevo reto para las marcas ante el COVID 19

La situación mundial en materia de Salud por el tema del Covid-19 trae un nuevo reto para las marcas y sus productos. Las preguntas son: ¿qué regalarle a la mamá en su día? y ¿qué buscan los consumidores ahora que pasan más tiempo en internet y redes sociales?. La respuesta nos la da istock.com, el banco de imágenes pionero en la web y de los más elegidos a la hora de comprar fotos de gran calidad.



Renata Simoes de Aguiar, Directora de iStock para América Latina, explica que el Día de la Madre es la festividad más importante en la región. La gente se reúne para compartir amor, elogios y regalos para las mujeres que han impactado profundamente sus vidas. Pero este año, las grandes fiestas con todos los miembros de la familia no serán posibles debido a la situación que estamos viviendo de salud.



’Eso significa que la comercialización para los consumidores en el Día de la Madre también será muy diferente. Ya sea que las familias se conecten en Zoom o FaceTime, el Día de la Madre ofrece otra oportunidad para que las marcas demuestren su autenticidad, así como la comprensión del consumidor moderno. De acuerdo con los datos de búsqueda de istock.com, la relevancia cultural de las vacaciones está creciendo rápidamente. Tan sólo de 2018 a 2019, hubo un aumento de 119% en las búsquedas por el concepto de "día de las madres", detalla Simoes de Aguiar.



En el mercado actual, las marcas son más que solo el producto, servicio o el contenido que venden: son un reflejo de con quién quieren asociarse los consumidores (además de gastar su dinero y tiempo). Entonces, ¿qué dice una página de inicio que no se ha actualizado en meses, un perfil social descuidado o un anuncio que se ejecuta con imágenes obsoletas sobre una marca? Podría significar que están atrapados en el pasado, que ya no son relevantes o, lo que es peor, simplemente que no les importa, y, ello no es exactamente algo que gane los corazones y las mentes de los consumidores.



Entonces, ¿cómo vas a representar el amor este 10 de Mayo?, se pregunta Renata Simoes de Aguiar, por lo que sugiere evitar recurrir a las imágenes estereotipadas de antaño, observa las formas en que se puede simbolizar el amor de manera auténtica y resonar con el consumidor de 2020.



Por eso:



Representa auténticamente una emoción fuerte.

La tecnología es parte de la comunicación, muestra cómo las familias se están conectando en estos tiempos difíciles

Garantiza la confianza, la felicidad, la satisfacción y la comodidad, todo esto a través de la imagen.

Representa carácter e individualidad.

La narración visual: es lo más difícil de hacer, pero es esencial en las comunicaciones actuales para afianzar a tus seguidores.





*BECAS COVID*



Por su parte, Getty Images anunció el lanzamiento de su última serie de becas, Reportage Grant, centrada en historias relacionadas con la pandemia de COVID-19. Actualmente, los fotógrafos de todo el mundo tienen obstáculos inmensos para viajar y realizar su trabajo, lo que reduce las oportunidades para transmitir el amplio impacto de la pandemia e informar al público. Debido a esto, Getty Images desea apoyar a los reporteros gráficos en sus esfuerzos por realizar su trabajo de manera segura.



"En medio de las incertidumbres mundiales que presentan desafíos sin precedentes, la narración de historias se vuelve más importante que nunca, ya que el contenido visual es capaz de demostrar de manera única cómo este virus, en particular, está afectando la vida diaria en todo el mundo", explicó Ken Mainardis, Vicepresidente Senior de Contenido, de Getty Images. "Si bien, la pandemia de COVID-19 se ve diferente dependiendo de la localidad, está claro que los efectos del virus durarán más que la emergencia inmediata de salud pública, creando una gran necesidad de historias capaces de detallar las implicaciones socioeconómicas, sociales y de bienestar, así como la innovación en términos de ciencia y tecnología", agregó.



Las becas 2020 Reportaje, cada una valorada en 5 mil dólares, se otorgarán a ocho fotógrafos que reporten de manera segura historias relacionadas con la pandemia de COVID-19, con especial atención a aquellos que trabajan en sus lugares de origen o regiones inmediatas. Los destinatarios serán seleccionados de un grupo global de participantes y juzgados por un estimado panel de fotógrafos, periodistas y creativos.



La salud y la seguridad son una prioridad, por lo que Getty Images solicita que todos quienes soliciten las becas cumplan con las leyes locales y nacionales que rigen la forma en que los periodistas deben trabajar y viajar durante las restricciones de cuarentena y aislamiento.