Dia de muertos, #tradición mexicana: Sin velada en panteones

Por Mireya Peñaloza



El Día de los Muertos es una ocasión profundamente personal y significativa, durante la cual las familias del patrimonio mexicano se unen para regocijarse en la creencia de que la muerte es una parte natural de la vida, y que los familiares que han muerto nunca se han ido realmente.



Ofrendas (altares) rinden homenaje a los fallecidos se instalan en sus hogares, y se les hacen ofrendas en los cementerios.



Este año para todos los mexicanos ya tiene un gran impacto los cementerios no están abiertos y así no se puede ir a las tumbas como era la tradición durante años y seguir la tradición que pasa de generación a generación.



Desde que he estado viviendo en la Ciudad de México, me siento cerca de casa por no romper las tradiciones de mi abuela, de mi madre y crear un Altar año tras año en casa.





El Altar es también en honor a todos aquellos que han fallecido durante la pandemia del Covid-19.



Sé que estamos viviendo un momento difícil y será muy difícil visitar a nuestros seres queridos.

Hagámoslo desde casa, cuídate y cuídame.