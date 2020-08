DÍA DEL ABUELO DEBE SER FESTEJADO A DISTANCIA

La mejor manera de decirles a nuestras abuelas y abuelos cuanto los queremos es celebrarlos a distancia, fue la recomendación emitida por el Doctor Jonathan Castañeda, Coordinador Estatal del Programa de Adulto Mayor en la Secretaría de Salud, en el marco del Día Mundial del Abuelo a celebrarse mañana 28 de agosto.



El especialista de la Salud del Adulto Mayor, recordó que, son las personas de la tercera edad quienes deben de estar bajo un cuidado especial siempre.



’Cada 28 de agosto conmemoramos el día del abuelo, en este momento tenemos que hacerlo de una manera diferente de una manera que se refleje el cariño que realmente tenemos a ellos, de una manera que lo hagamos a distancia, ¿porque a distancia?, por este momento no es posible no estarlos sacando de sus casas, sacarlos a restaurantes, por la pandemia que estamos sufriendo hoy en día, este tipo de enfermedades todavía sigue vigente en nuestra población y la población con más riesgo es la población adulta mayor’, advirtió.



Por ello, reiteró que, es importante ser responsables y cuidar a nuestros abuelos, pues gran parte de estas personas cuentan con alguna enfermedad asociada como diabetes, hipertensión, enfermedades renales, entre otras.



Así mismo, señaló que este sector de la población merece respeto, atención y calidad de vida, pues con su gran experiencia de vida pueden seguir dando y aportando a la sociedad sinaloense de manera importante, por ello instó a la población sinaloense a no olvidarse de las personas de la tercera edad e incluirlos en la vida cotidiana tanto familiar, laboral y con el afecto y agradecimiento que merecen.