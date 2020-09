Día del grito

El próximo 15 de septiembre marca en el calendario un aniversario más del Grito de Independencia: ¡Viva México, muera el mal …!



Por culpa de la pandemia, la gran mayoría de los estados cancelarán esa ceremonia patriótica para evitar aglomeraciones que provoquen más repuntes de infectados por COVID.



Sin embargo, muchos mexicanos queremos lanzar ese día un Grito de Dolor, un Grito de Solidaridad, un Grito de Reconocimiento, aunque sea silencioso, en solidaridad por los doctores, las enfermeras, y por las víctimas de la inseguridad y de la pandemia.



Y lo queremos hacer el próximo día 15 en las principales plazas del país con un mensaje claro y contundente a todo México a media mañana y con veladoras encendidas por la noche, en señal de luto, dolor y solidaridad con miles de mexicanos que hoy no tienen nada que festejar.



Si a ti te indignan los 61,799 homicidios dolosos cometidos al 28 de agosto de este año: súmate al Grito.



Si te duele que cada hora estén siendo ejecutadas 20 personas por el crimen organizado según el CONEVAL: súmate al Grito.



Si no estás de acuerdo con estos dos primeros años más violentos de la historia: súmate al Grito.



Si te duele el dolor de las 25 personas que han muerto por hora a consecuencia del Covid-19 según el CONEVAL: súmate el Grito.



Si te preocupa que México duplique sus decesos en 100 días según la Universidad de Washington: súmate al Grito.



Si te molesta que miles de doctores, enfermeras y personal médico no estén siendo apoyados y asistidos como debe ser para que cumplan mejor su labor de salvación de vidas: súmate al Grito.



Si te indigna que por burocracia no sean atendidos el 36% de los pacientes por COVID: súmate al Grito.



Si como muchos mexicanos, estás enojado por los 67, 781 muertos por Covid… y contando: súmate al Grito.



Si crees que se deben cambiar las medidas actuales para dejar de ser el tercer país con más decesos en el mundo por Covid: súmate al Grito.



Si te indigna que 7 de cada 10 de los muertos por COVID sean mexicanos que apenas tenían primaria: súmate al Grito.



Súmate al Grito de ¡Viva México, y como los independentistas de aquella época, cambiemos el Muera el mal…! Por el ¡Fuera el mal…!



Manifestémonos este 15 de septiembre contra esta tendencia de muerte, contra este dolor de miles y miles de mexicanos que no para.



Denunciemos en silencio el signo de muerte que -por la violencia y el mal manejo de la pandemia- está quedando en el corazón del mexicano.



Júntate con otros, genera una sinergia entre las fuerzas sanas de tu ciudad, empezando por los ciudadanos organizados, siguiendo con los liderazgos de otros segmentos, para influir y hacer valer su voz con este Grito de Dolor.



Tenemos que rescatar a México de la incompetencia y la improvisación que sólo está dejando víctimas y dolor a su paso.



Tenemos que rescatar a México de un modelo que sólo piensa en el pasado y que trunca las visiones de futuro de nuestros hijos.



Este día del Grito, gritemos por los doctores y enfermeras, por las víctimas de la inseguridad y la pandemia, por el futuro de nuestro país. Nos vemos en el Grito.



*Leonardo García Camarena es Presidente Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia



