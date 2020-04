Día del Libro: ¿Por qué se celebra el 23 de abril?

23 de abril, 2020



Como cada año, este 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, una fecha que logró pasar a la historia para rendir homenaje a grandes autores de la literatura.



Sin embargo, no es ninguna coincidencia que sea justamente el 23 de abril el día indicado para rendir honor a la lectura, pues justo en esta fecha (o cercano a ésta) pero de 1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, de acuerdo con la UNESCO, quien también asevera que en dicha fecha también nacieron otros grandes... aunque lo cierto es que existen ciertas inconsistencias en las fechas dado que en aquel entonces tanto España como el Reino Unido utilizaban calendarios distintos.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del libro?

El origen de esta celebración comenzó en una fecha muy distinta, pues en sus inicios el Día del Libro era celebrado el 7 de octubre, día en el que se creía había nacido Miguel de Cervantes, creador de la popular novela Don Quijote de la Mancha.



Esta propuesta fue impulsada en 1923 por Vicente Clavel bajo el nombre de la Fiesta del Libro, misma que fue aprobada y decretada en 1926 por el rey Alfonso XIII de España en honor al nacimiento de Cervantes.



Por varios años la Fiesta del Libro estuvo presente, hasta que en 1930 las dudas sobre la fecha real de nacimiento de Miguel de Cervantes provocaron que dicha festividad cambiara de fecha al 23 de abril. Para 1995, las coincidencias entre la muerte y el nacimiento de grandes figuras de la literatura llevaron a la UNESCO a tomar la decisión de rendir un homenaje mundial a los libros y sus autores, decretando así el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.



A partir del 2001, cada año la UNESCO al lado de la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, nombran a una ciudad como Capital Mundial del Libro, la cual en este 2020 es Kuala Lumpur, en los Malasia, debido a que ha tenido un gran «enfoque a la educación inclusiva, el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento y la lectura accesible para todos los sectores de la población de la ciudad», de acuerdo con la UNESCO.



La Fiesta de Sant Jordi en Cataluña

En Cataluña, el 23 de abril también se cruza con una de las fiestas más importantes, la de Sant Jordi, en la cual es una tradición regalar un libro acompañado de una rosa, siendo una de las jornadas más importantes de esta festividad. En este día, se realizan diversas actividades culturales y se instalan diversas ferias de libro en Cataluña y en ciudades aledañas.



Día Nacional del Libro en México



Si bien cualquier fecha es buena para comenzar a leer, en México también existe una fecha para rendir homenaje a las grandes creaciones literarias. El Día Nacional del Libro se lleva a cabo el 12 de noviembre, en homenaje al nacimiento de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más grandes escritoras mexicanas, defensora del derecho a la educación y la lectura.



Frases del Día del Libro

Para rendir homenaje a las grandes creaciones literarias, te compartimos algunas frases para celebrar el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor:



’El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho’, Miguel de Cervantes.

’Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mi me enorgullecen las que he leído’, Jorge Luis Borges.

’Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida’, Mario Vargas Llosa.

’Si tuviera que vivir de nuevo mi vida, me impondría la obligación de leer algo de poesía y escuchar algo de música por lo menos una vez a la semana’, Charles Darwin.

’Carecer de libros propios es el colmo de la miseria’, Benjamin Franklin.

’Los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza’, Oscar Wilde.

’El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar’, Gabriel García Márquez.

’Hay peores cosas que quemar libros, una de ellas es no leerlos’, Ray Bradbury.

’Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía’, José Vasconcelos.

"Incluso los malos libros, son libros y por tanto sagrados", Gunter Grass.

Este artículo fue escrito originalmente el 23 de abril de 2019 y ha sido editado y actualizado el 22 de abril de 2020.