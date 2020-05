Día del Trabajo: 49% de los millennials cree que la tecnología les facilitará el empleo

Durante esta etapa de confinamiento que ha sufrido la sociedad en todo el mundo a causa de la pandemia de coronavirus, roles como el del trabajo en casa o el llamado home office, ha sido la alternativa para quienes pueden realizar sus actividades laborales desde su hogar.



Sin embargo y aunque todo mundo habla sobre la supuesta modernización que traen consigo estas dinámicas, lo cierto es que solo es el comienzo de una novedosa forma de laborar, en donde los millennials serán quienes manden.



’El 49% de los millennials cree que las nuevas tecnologías aumentarán sus empleos. El 25% espera que la Industria 4.0 no tenga impacto y solo 15% teme que lo haga reemplazar todas o parte de sus responsabilidades laborales’, detalla el ’Societal discord and technological transformation create a generation disrupted’, un informe de la casa de análisis Deloitte.



En este contexto vemos cómo las diversas herramientas y tendencias tecnológicas están volviéndose necesarias y ya no un lujo, lo que habla de una sociedad preparada para trabajar y hacer su vida basada en la tecnología.



Hablamos de tendencias como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, redes 5G, la inmersión real de robots en la sociedad y en cadenas de suministro en las fábricas, entre otras.



Por ejemplo, algunos datos recopilados por The Economist, destacan que el 47% del trabajo realizado por humanos será reemplazado por robots para 2037, incluso aquellos tradicionalmente asociados con la educación universitaria.



Estos trabajos se perderán a medida que la inteligencia artificial, robótica, nanotecnología y otras tendencias y factores socioeconómicos reemplacen la necesidad de empleados humanos.