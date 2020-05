Instituido en México desde 1913 como el Día del Trabajo, conmemorando a los Mártires de Chicago, en forma internacional y extendida a los de Río Blanco y Cananea, esta gesta tendrá una forma singular de recordarse.



Y no es porque la CTM ya no sea el principal organismo obrero o que la 4T reste importancia a dicha celebración, sino por los tiempos que se viven en México y que abarcan a gran parte del mundo.



Los tiempos de la pandemia recomiendan no hacer desfiles o marchas, ningún tipo de concentración masiva de personas, aunque si habrá acto oficial, donde la oradora será la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.



En la actualidad la CTM, COR, CROM y demás organismos obreros relacionados con el PRI, pasaron a mejor vida, aunque mantienen el registro, pero ni falta le hacen al actual gobierno, ya que nuevos organismos que concentran miles de trabajadores son sus actuales aliados como son los casos de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que encabeza Pedro Haces Barba y la Confederación Sindical Internacional Democrática, que lidera Napoleón Gómez Urrutia.



La de Haces, se integra, principalmente, por empleados de seguridad privada y se presenta como aliada permanente del Presidente López Obrador, mientras que la de Napoleón concentra a gran parte de los trabajadores mineros y se encuentra ligada directamente con Morena.



Al margen de esas dos, vinculadas al proyector de la 4T se mantienen en activo, aunque con menor presencia, la CTM y la Unión Nacional de Trabajadores. La primera la dirige el senador priista Carlos Aceves del Olmo y la segunda Francisco Hernández Juárez.



Y de aquella presencia obrera con dirigentes que como Luis N. Morones, Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez actuaban al servicio del régimen en turno, manteniendo controlada a la clase obrera, nada parece quedar, ya que las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, permite la libre asociación sindical de los trabajadores.



Sin embargo, los sindicatos obreros continúan siendo plataforma de proyección para sus dirigentes como son los casos de Haces Barba, Gomez Urrutia y Aceves del Olmo, senadores los tres (Haces es suplente de Germán Martínez Cázares y ya fungió como propietario) y Hernández Juárez ya fue diputado federal.



El sindicalismo mexicano sigue boyante con estructuras que les permiten a sus dirigentes alcanzar niveles de poder político y económico, mientras la clase trabajadora sigue pasando penurias económicas.



*****



Abogado de excelencia, funcionario capaz y de reconocida trayectoria fue David Garay Maldonado, quien murió el pasado miércoles. Fue jefe policíaco en el Distrito Federal y el Estado de México, además de oficial mayor en la secretaría del Trabajo y director de Gobierno en Gobernación, descanse en paz.



*****



El nuevo director de Aduanas carga con el mal fario de llamarse y apellidarse igual que el prófugo de la justicia César Horacio Duarte, aunque no existe parentesco alguno entre ellos.



Duarte, el de ahora, nunca ha sido gobernador, aunque buscará la posibilidad de ser incluido entre los prospectos de 2023 en el Estado de México, mediante la alianza que mantiene con Delfina Gómez y el senador Higinio Martínez, todos procedentes de Texcoco, donde han sido alcaldes.



Sin embargo, para conseguirlo deberá salir avante del monstruo de corrupción que son las aduanas de México.



Duarte tuvo varios problemas como subsecretario, por lo que algunos se cuestionan si llega al nuevo cargo por sus dotes de maestro de la opacidad, como da cuenta su actuación al frente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro o si en realidad tiene los alcances para desarrollar ese trabajo.



De su gestión como alcalde se recuerda sus constantes fricciones con Antorcha Campesina.



[email protected]

[email protected]