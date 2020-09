Día Internacional de la Paz 2020: ¿Por qué se celebra el 21 de septiembre y cómo nació?

www.guerrerohabla.com

Ciudad de New York. 21 septiembre, 2020.-En este día, la Asamblea General de la ONU recuerda a sus países miembros que trabajar por la paz es sinónimo de crear políticas que permitan el desarrollo social y económico de los pueblos. Luchar contra la pobreza, el hambre y el cambio climático e invertir en la salud, educación, igualdad de género, acceso a agua, saneamiento, electricidad y justicia social son acciones que contribuyen a frenar la violencia y a construir sociedades tolerantes y justas.



Forjando la paz juntos, el lema del Día Internacional de la Paz 2020



Este 2020 la ONU cumple 75 años. A principios de enero las Naciones Unidas anunciaron que este año su hoja de ruta estaba orientada a escuchar y aprender, para ello se creó la plataforma UN75 donde millones de personas de todo el mundo encuentran un punto de encuentro para debatir sobre la construcción de un futuro pacífico y próspero para todas las naciones.



En marzo, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los países en guerra que hiciesen un alto el fuego y se concentren en la batalla contra la pandemia del coronavirus. La cooperación entre los pueblos es clave para vencer a la crisis sanitaria más grave de nuestro tiempo. Por ello, el lema ’Forjando la paz juntos’ de este Día Internacional de la Paz 2020 no solamente refleja un mensaje pacífico sino que aboga por la unión y el trabajo en equipo para salvar entre todos esta situación.



El origen del Día Internacional de la Paz



En el año 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Paz el tercer martes de septiembre. El objetivo de esta iniciativa fue sensibilizar a los pueblos ante las guerras y actos violentos. De esta forma, al instaurar el Día de la Paz se pretende contribuir al fortalecimiento de los ideales de paz y a aliviar las tensiones que surgen en los conflictos entre los distintos pueblos.



20 años más tarde, en el 2001, la Asamblea General de la ONU publicó una resolución donde establecía el 21 de septiembre como día de ’cesación de la violencia y de los conflictos en todo el mundo’. Por tanto, en esa fecha Las Naciones Unidas animan a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades y a conmemorar esta efeméride mediante iniciativas de educación y campañas de sensibilización pública sobre la paz.



Sin embargo, el Día Internacional de la Paz no es la única acción que lleva a cabo la ONU para fomentar la no violencia. También en el año 2001, las Naciones Unidas crearon la figura de los Mensajeros de la Paz, personas pertenecientes al mundo de la música, literatura, deportes y arte que dedican parte de su tiempo a extender el mensaje de paz de la ONU