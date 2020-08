Día Internacional del Gato: por qué se celebra tres veces al año

Existe un solo animal en el mundo que tiene tres días internacionales en su honor: el gato. Los felinos cuentan con un reconocimiento mundial cada 20 de febrero, los 8 de agosto y no menos importante cada 29 de octubre, en donde las redes sociales se ven desbordadas por fotos, videos y tik toks que muestran millones de mininos en distintas situaciones, contextos, travesuras, demostrando sus trucos y habilidades.



Cada 20 de febrero, comienza la ’gato manía’, se trata de la primera fecha del calendario en la que los usuarios despliegan su primer arsenal del año con contenido felino por toda la Internet. ¿A qué se debe el primer festejo? Se conmemora la muerte del gato presidencial Socks Clinton, una de las mascotas del ex presidente estadounidense Bill Clinton, quien gobernó en los períodos de 1993 a 1997 y 1997 a 2001, siendo el tercer presidente más joven de la nación.



Muchos afirman que Socks fue el gato más famoso y poderoso del mundo en los años 90. Incluso fue el único felino en la historia de los Estados Unidos que andaba a sus anchas en las solemnes dependencias de la Casa Blanca, tuvo una página web propia y recibía una gran cantidad de correo desde todas partes del país.



A su vez, era fotografiado con frecuencia en las inmediaciones de la Sala Oval, y llegó a ganar el corazón de partidarios del ex presidente pero también de opositores. En definitiva se ganó la simpatía de todos, a tal punto que varias organizaciones de protección animal decidieron rendirle homenaje póstumo en representación a todos los gatos del mundo. Socks nació el 15 de marzo de 1989 y falleció el 20 de febrero de 2009.



La segunda fecha, el 8 de agosto, se estableció en 2002 por el Fondo Internacional Para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), para llamar la atención sobre los derechos de los animales. La segunda edición del Día Internacional del Gato permite que internautas renuevan memes, imágenes y videos las 24 horas para adorar a sus mascotas mimadas.



Este festejo se instituyó a partir de la propuesta del IFAW junto a otros grupos de derechos de los animales para celebrar a la que algunos postulan cómo a la mascota más popular del planeta. La grieta con los amantes de los perros está a la orden del día.



Muchos incluso llegan a decir que agosto es el mes de los gatos, y es que existe una creencia popular que reza que agosto ’pertenece’ a los felinos, y de acuerdo a estudios científicos, durante esta temporada, la actividad de los felinos aumenta por la temperatura y la cantidad de luz solar que reciben durante el día, en el hemisferio norte. Este factor pareciera incidir directamente en su ciclo de reproducción.



Según el Colegio Brasileño de Reproducción Animal (CBRA por sus siglas en portugués), ’la gata doméstica es poliéstrica estacional, con ovulación inducida por el coito. Sin embargo, la ovulación espontánea puede ocurrir en algunas hembras, en donde el celo ocurre con un intervalo de 14 a 19 días en aquellas gatas expuestas a un fotoperíodo largo, es decir a 14 horas de luz diarias’.



’El ciclo estral -reproductivo- felino se divide en cuatro períodos: proestro, estro, interestro y anestro. Cada etapa presenta ciertas particularidades que diferencian una de otra. Existen evidencias que sugieren una producción espermática estacional en el gato al igual que lo que ocurre en otras especies. Esta producción espermática estacional estaría relacionada con la estacionalidad reproductiva de la hembra’, agrega el estudio.





Es por esto que durante esta fecha también se busca generar conciencia sobre la importancia de esterilizar a los animales para evitar la sobrepoblación y el abandono.



La organización internacional Ecology Global Network estima que hay alrededor de 600 millones de gatos pequeños en el mundo. Esto incluye mascotas, mininos callejeros, felinos sin hogar y salvajes. Se cree que el número de gatos salvajes ronda en los 100 millones.



Por último, el 29 de octubre se festeja el tercer día dedicado al gato, creado por la experta en mascotas Colleen Paige, para promover adopciones felinas y para fomentar la cultura de la tenencia responsable y convivencia armónica con los animales.



Para ser precisos, se trata del Día Nacional del Gato en los Estados Unidos, y es celebrado también en todo mundo.



’Explotamos Internet cada 29 de octubre, vivimos para celebrar a los gatos y ayudarlos a encontrar hogares para siempre y es por esto que, a través de nuestra gran plataforma de prensa y redes sociales, durante todo el año alentamos a todos a formar parte e involucrarse en el maravilloso mundo de los gatos y a poner en la lupa la difícil situación que sufren los gatos en los refugios’, explica Colleen en su sitio web.



Para celebrar este día especial, además de compartir contenido en las redes sociales, existen gran cantidad de organizaciones en las que se puede participar como voluntario, por ejemplo en un centro de rescate de gatos y perros, o simplemente donando comida, mantas y/o mimando a estas mascotas tan importantes con un juguete para felinos o incluso una ración extra de alimento balanceado, ya que hoy... los gatos están de fiesta.