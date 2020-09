Día internacional del suicidio.

El día 10 de septiembre se celebra el día internacional para prevenir el suicidio.



Desafortunadamente cada año cerca de un millón de personas mueren por decisión propia en todo el mundo, hecho muy lamentable considerando que en su mayoría en promedio ronda los 25 años.



El suicidio deja entrever varias conductas suicidas o comportamientos que conllevan acciones autodestructivas, según estadísticas los intentos fallidos de suicidio así como las autolesiones son el triple de frecuentes en comparación con aquellos que llegan a ser consumados.



Según los datos aportados por la OMS (organización mundial de las salud) pierden la vida por esta causa cerca de 800,000 personas alrededor del mundo y este se produce en distintas etapas de la vida de las personas que toman esta decisión, no es muy común en los niños pero a medida que llega la adolescencia el riesgo incrementa.



Se calcula que de cada 20 intentos de suicidio se produce uno real aproximadamente.



En los adultos es algo mas habitual sobre todo en personas de edad avanzada siendo de los 70 a los 74 años la tasa mas elevada de suicido entre los adultos mayores, sin tomar en cuenta el sexo.



Los motivos por los que una persona toma esta determinación son muy variados y dependerán de la capacidad que tenga para poder gestionar de manera adecuada sus problemas con los que conviva cada día.



Muchos de estos son problemas que quedan anclados en el presente y persiguen a la persona llegando al punto de ver esto como un callejón sin salida o sin solución, es ahí donde se gesta la idea de acabar con todo y cuando las persona se llega a plantear la opción del suicidio.



Siendo muchas veces que las personas que toman la determinación de suicidarse tienen de base un estado emocional depresivo o ansioso o bien un trastorno mental previo, tales como depresión mayor, esquizofrenia o algún tipo de adicción a sustancias toxicas incluso el trastorno limite de la personalidad, de igual forma influye cuando el individuo sufre alguna enfermedad incurable y que a su ves sienta que es una carga para su familia siendo uno de los factores que pueden orillar a tomar la decisión de suicidarse.



Es muy importante saber que se pueden tomar medidas para prevenir el suicidio como habíamos mencionado no todos los intentos culminan en la muerte de la victima ya que solo un 10% estadísticamente hablando de los intentos de suicidio se llegan a consumar.



Las conductas suicidas o los intentos por quitarse la vida se entienden por los profesionales de las salud mental como gritos de ayuda por parte de quienes lo padecen y significan gritos de ayuda para ser rescatados de esta terrible situación pero se sienten incapaces de pedir ayuda de cualquier otra forma, para poder prevenir el suicidio se deben atender factores de apoyo social y apoyo familiar, estableciendo una red de contactos.



Los seres humanos somos sociales por naturaleza y el sentimiento de aislamiento o soledad son una de las principales causas de que un individuo tome esta decisión.



Sin embargo la atención psicológica juega un papel fundamental, es por eso que acudir a terapias tanto individuales o de forma grupal para tratar problemas que orillen a pensamientos suicidas como las adicciones abusos en la infancia pueden llegar a ser significativos para que los individuos decidan luchar por su vida y encuentren una salida.



No olvidemos que sin importar nuestro estado de animo actual la depresión puede ser una enfermedad silenciosa si no es atendida adecuadamente. Sobretodo por que en la actualidad debido a los padecimientos de covid 19 y las perdidas desempleo y pocas oportunidades que hay pueden llegar a ser motivo para que algunas personas tomen decisiones de esta índole.



Es por ese motivo que te comparto la siguiente información que te puede servir a ti, algún amigo o familiar para evitar una tragedia por falta de atención previa.



Números para atender conductas suicidas son 066 y 01 800 01 27 274



En la siguiente liga encontraras información que te puede ayudar

https://www.gob.mx/salud/sap/documentos/guia-practica-para-la-atencion-del-paciente-con-conducta-suicida-en-hospitales-generales.



Es importante saber que como seres humanos es normal sentir tristeza pero no es normal estar deprimido todo el tiempo, como seres humanos

experimentamos un abanico de emociones que dan sentido a nuestra vida, pero no podemos estancarnos en depresión o sentimientos dañinos.