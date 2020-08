Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

El origen de esta celebración se remonta al año 2008 cuando la Organización de las Naciones Unidas decretó este día en conmemoración del atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Iraq el 19 de agosto del año 2003 contra la sede de esta emblemática organización y que causó la muerte de 22 personas, incluyendo a uno de sus miembros, el diplomático para la ONU, Sergio Vieira de Mello.

Los trabajadores humanitarios, verdaderos héroes por la vida



Los trabajadores humanitarios a nivel mundial han pasado a ser verdaderos héroes ante la pandemia del Covid-19.



Para este 2020, la campaña para celebrar esta fecha, debe cobrar más fuerza debido a los desafíos y nuevos retos ante una crisis sanitaria sin precedentes, que hasta ahora, ha cobrado la vida de miles de personas. La situación se agrava más, debido a las restricciones y el confinamiento como medida necesaria para combatir de alguna manera este terrible mal.



Por otro lado, una gran parte de personal que presta sus servicios humanitarios no han podido cumplir su labor de forma abierta, por lo cual, la asistencia ha quedado en manos de las ONG locales, la sociedad civil y las propias comunidades.



Por todo lo ya expuesto, no debemos dejar pasar por alto un día que habla de la vocación de servicio y el amor de un nutrido grupo de personas, que a pesar de las dificultades y de la gravedad de la pandemia, no han dejado de brindar ayuda a millones de personas a través de la donación de alimentos, la posibilidad de albergue y asistencia médica durante el confinamiento.