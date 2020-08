Este miércoles es el Día Mundial de la Fotografía 2020 y CNN Style analiza algunas de las series de fotos más impactantes publicadas en los últimos 12 meses.



Ya sea mostrando nuevos trabajos o profundizando en sus archivos, estos cinco fotógrafos demuestran la diversidad y vitalidad del medio, reuniendo imágenes de México, Nigeria, Inglaterra y más.

Oye Diran abraza el estilo nigeriano vintage

Para su último proyecto, Oye Diran usó imágenes de Nigeria en las décadas de 1960 a 1980, incluidas antiguas fotos familiares, como inspiración. La serie resultante «A Ti De» (que traduce «hemos llegado») recrea la estética de la época a través de la ropa elegante que solían usar sus padres, incluido el clásico nigeriano de su madre «iro «y» buba «(una falda envuelta y un top hecho a medida).



«Me sorprendió lo atractivos y ricos que se veían estos conjuntos y me acordé de lo bien que vestían mis padres y sus amigos cuando yo era joven», dijo Diran. «La relevancia del iro y la buba no se disipa con el tiempo, así que se me ocurrió esta historia para arrojar luz sobre la belleza de mi herencia al mundo».