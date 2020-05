Al estimado amigo y reconocido colega, licenciado Mario Andrés Campa Landeros, quien el pasado 1 de mayo emprendió el viaje al éter eterno. Además de periodista, él mismo se presentaba, como poeta, escritor y cantautor. Fue uno de los compañeros que firmó la petición a las autoridades educativas para la titulación de periodistas por saberes adquiridos en 1994, que logramos hacer realidad en el 2012, 18 años después. Nuestra solidaridad en su dolor a sus familiares e incontables amigos. In Memóriam.



El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado, titulado, ’DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA’, que reproducimos integro:



Los periodistas mexicanos no tenemos nada que celebrar, la reflexión para lucha contumaz por las libertades primarias, es deber primordial. /México, continúa con el deshonroso primer lugar en asesinato de periodistas. /Homenaje a los colegas que en forma profesional y valiente cubren la información sobre la pandemia. /Invitación a tomar el curso para cubrir con medidas de seguridad la pandemia que nos asola. /Renovamos nuestras luchas por las libertades de prensa y expresión, y en forma primordial, por la integridad física de todos los colegas del mudo.



Amigas y Amigos Colegas: Desde nuestros respectivos confinamientos y varios en la brega, el gremio organizado de México los invita a reflexionar sobre el ’Día Mundial de la Libertad de Prensa’, porque no tenemos nada que celebrar.



En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas da iniciativa de los países miembros de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, al proclamar el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de ’fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática’. La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek -ciudad capital de Namibia-, sobre libertad de ejercicio del periodismo.



En efecto, es una fecha en que se brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión.



El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, en cumplimiento de una recomendación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Esto, a su vez, fue una respuesta a un llamamiento de los periodistas africanos que en 1991 elaboraron la histórica Declaración de Windhoek sobre el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación.



La libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen el núcleo del mandato de la UNESCO. La UNESCO considera que estas libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible.



Sirve de ocasión para informar a los ciudadanos de las violaciones de la libertad de prensa, un recordatorio de que en docenas de países de todo el mundo las publicaciones son censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas, mientras que los periodistas, editores y editores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.



Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo y sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y es también un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la ética profesional. Igualmente importante, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día de apoyo a los medios de comunicación que son objeto de la restricción o la abolición de la libertad de prensa. También es un día de recuerdo para los periodistas que perdieron la vida en la búsqueda de una historia.



Por eso mimo, hacemos un reconocimiento pleno a los colegas que con valentía y profesionalismo cubren la información de la Pandemia Covid19, por ellos mismo los invitamos a tomar el curso de Organización de las Naciones Unidas para el cubrimiento del flagelo.



La ONU, declara que ’a medida que la pandemia (COVID-19) se extiende, también ha dado lugar a una segunda pandemia de desinformación, desde consejos de salud perjudiciales hasta teorías conspirativas descabelladas.’



António Guterres, Secretario General de la ONU, al respecto manifiesta POR UN PERIODISMO VALIENTE E IMPARCIAL. Y agrega: ’Las celebraciones nacionales y locales del Día Mundial de la Libertad de Prensa tienen lugar en todo el mundo el 3 de mayo.



La UNESCO ha lanzado una campaña mundial sobre los medios de comunicación y los medios sociales para el Día Mundial de la Libertad de Prensa centrada en el lema ’Por un periodismo valiente e imparcial’. Al mismo tiempo invita de que a partir del día 3 y 4 de mayo participes de las celebraciones que organiza UNESCO. Te puedes unir al ’Diálogo de alto nivel sobre la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación en el contexto de COVID-19’ el día 4, participar de la conferencia ’Difference Day’, o de otras actividades, como debates o talleres en línea.



Los temas que se tratarán estos días en las distintas celebraciones son: Seguridad de los y las periodistas y la cuestión de la impunidad. Independencia del periodismo. La igualdad de género en los medios de comunicación. Manuel de Seguridad para Periodistas:



Finalmente es de recordarse con tristeza que con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre, la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la, Cultura UNESCO, publicó un informe en el que denuncia la impunidad existente en torno al asesinato de reporteros.



En el informe, titulado Intensified Attacks, New Defences (Ataques intensificados, nuevas defensas), se indica que casi el 90 por ciento de los responsables del asesinato de 1109 profesionales de la información en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condenados.



La publicación, además, señala que existe un aumento del 18 por ciento en los asesinatos en los últimos cinco años, entre 2014 y 2018, en comparación con el quinquenio anterior.



Según la investigación de la UNESCO, la región de los Estados Árabes es la más mortífera para la práctica del periodismo, con un 30 por ciento de los asesinatos en el mundo, seguida de América Latina y el Caribe, con un 26 y Asia y el Pacífico, con el 24.



El estudio revela que, entre 2017 y 2018, el 55 por ciento de los asesinatos de periodistas ocurrieron en zonas en la que no se vive un conflicto, tendencia que ejemplifica la naturaleza cambiante de los asesinatos de reporteros, que a menudo son blanco de ataques debido a sus reportajes sobre política, crimen y corrupción.



Por desgracia, con respecto al Continente Americano, México aporta la mayor cantidad de periodistas asesinados y México sigue ocupando el deshonroso primer lugar de comunicadores masacrados



De acuerdo a nuestro registro puntual y documentado, monitoreo permanente de 1983 a la fecha, suman 325 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locutores; 11 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.



El gremio periodístico organizado que conforman la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, al denunciar todo lo anterior, renueva sus luchas por las libertades de prensa y expresión, y en forma primordial, por la integridad física de todos los colegas del mudo.



Inician la lista de dirigentes firmante: Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente de FAPERMEX; maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente de CONALIPE; licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente de CPP, y el autor Secretario de Desarrollo Social de la FELAP.



