Dialogan con Mauricio Prudente, un corredor con espíritu deportivo

• Resalta Fabricio Chamor, su entrenador, características del deportista mexiquense.



Zinacantepec, Estado de México, .- En una emisión más del programa Espíritu Deportivo, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo cada domingo, a través de sus diferentes redes sociales, se presentó al atleta Mauricio Prudente Ramos, quien de la mano de su entrenador, Fabricio Chamor, trabaja para llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio.



El corredor, que participa en la clasificación T20 en las pruebas de 400 y mil 500 metros, explicó que el atletismo llegó a su vida a través de la invitación de un profesor que acudió a su escuela y luego de charlar con su familia decidieron su incursión dentro de esta disciplina.



’Un entrenador llegó a mi escuela y me hizo la invitación que si quería entrar al deporte y yo le respondo que lo iba a consultar, que la verdad yo no había corrido y pensaba que el atletismo no era para mí, ya después lo comenté con mi familia y desde ese día estuve en el atletismo’, declaró.



El atleta del Estado de México aseguró que le gusta mucho correr, especialmente las distancias de fondo a las que ya les tiene mucho cariño y recalcó que lo que más disfruta es el aire, la competencia, sentir que te diviertes, cómo estás conviviendo aparte de competir.



’Ronaldinho’, como es conocido entre sus amigos y compañeros, detalló que otro deporte que le gusta es el futbol, pero puntualizó que el atletismo es su gran pasión, ’ya no lo suelto, amo correr, disfruto los olores del campo, el aire, me siento bien’.



Prudente Ramos aseguró que es un gran orgullo entrenar en el equipo Aldebarán, que dirige el experimentado Fabricio Chamor, con quien había tenido la intención de trabajar desde hace algunos años, pero fue recientemente cuando se dio la oportunidad.



’Por fin llegué al Aldebarán y gracias al equipo por la bienvenida que me dieron, llegué justamente cuando el equipo estaba cumpliendo años, entonces me siento afortunado, admiro mucho al profesor, estoy muy feliz con el equipo, me siento cómodo, apoyado por el equipo que no discrimina, la verdad me siento muy bien y estoy muy feliz’, afirmó el atleta representante del Estado de México.



Por su parte, Fabricio Chamor dijo que ’Mauricio es un chico con talento, es un corredor nato, afortunadamente ya estamos trabajando juntos después de mucho tiempo que no pudimos hacerlo.



’Es una oportunidad más de poder ayudar a alguien a que logre llevar al máximo su talento, que pueda obtener cosas que ni él mismo piensa o cree que puede llegar a hacer y que le ayuden a poder tener una mejor calidad de vida, que lo ayuden a un nivel de superación mayor porque la vida de un atleta con discapacidad es más complicada que la de un atleta convencional, pero el deporte es el mejor canal para poder explotar esas características que la vida te da’, puntualizó.



Acerca de las posibilidades que tiene el corredor para los Juegos Paralímpicos de Tokio, el entrenador detalló que tiene gran talento y espera pueda verse reflejado, para alcanzar su clasificación, ya que tiene los tiempos para estar dentro de la final de los mil 500 metros.



’Es un evento muy importante, sé que me va a costar pelearlo, pero como sé que me va a costar estar en los primeros lugares, no le tengo miedo, voy a entrenar con todas las fuerzas que tengas, porque estoy comprometido con varios y en especial con mi prima que quiere que esté ahí’, comentó el corredor.