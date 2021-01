Dialogan especialistas en nutrición acerca del propósito de bajar de peso a inicio de año en la transmisión de ’En la Intimidad del Deporte’

• Coinciden en que el principal problema de la obesidad en México es el exceso de alimentos.



Zinacantepec, Estado de México, .- La emisión del programa ’En la intimidad del deporte’, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus redes sociales, abordó un tema de interés general, sobre todo en esta época, que es ’Bajar de peso como propósito de inicio de año’.



Bajo la conducción de Mario Martínez Tello, estuvieron como invitadas Victoria Montero Enríquez, Secretaria particular de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, quien estudió la Licenciatura en Nutrición, y Paola Salazar Domínguez, del Departamento de Nutrición del DIFEM.



’La obesidad en escolares aumentó un 97 por ciento, en adolescentes un 60 por ciento y en adultos un 75 por ciento, esto te lo estoy diciendo en una brecha del 2012 al 2018’, mencionó Salazar Domínguez.



A pesar de ello, la especialista declaró que cada individuo puede bajar de peso, siempre y cuando esté seguro de querer mejorar su salud y con el acompañamiento de un profesional para saber el estado en el que se encuentra el individuo , pues la delgadez no es un sinónimo de salud, además de que se debe hacer una evaluación interna para entender qué tan sano se come.



’De entrada hay que entender que este proceso que no es de la noche a la mañana, que empieza siempre y cuando tú como persona estés determinada a que lo vas a lograr’, afirmó Paola Salazar.



Por su parte, Victoria Montero consideró que en México existe un problema de educación alimenticia, por lo que instó a la población a ver los alimentos como aliados para tener buena salud y estar bien.



’Lo importante es que uno aprenda a comer, escuchar a tu cuerpo, cuando de verdad tengo hambre, cuando tengo esas ganas de comer, a veces no escuchas al cuerpo, tienes que ver por qué comes, si es porque estás triste, deprimido o feliz.



’Ver esa relación de los alimentos, porque a veces los alimentos son como un premio o me voy a castigar, pero no, nosotros tenemos que ver a los alimentos como nuestros amigos, como una estrategia para estar bien’, expresó.



Montero Enríquez enfatizó la importancia de que los padres de familia inculquen buenos hábitos alimenticios a los niños y jóvenes.



Para concluir las especialistas coincidieron en que el principal problema de la obesidad en México es el exceso de alimentos, y por ello la principal recomendación es comer equilibradamente, para el beneficio del cuerpo.