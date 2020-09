Dialogan maratonistas en programa ’En la intimidad del deporte’

• Platican de la importancia de prepararse a pesar de no tener certeza del reinicio de las competencias.



Zinacantepec, Estado de México, .- En una emisión más del programa "En la intimidad del deporte", de la Secretaría de Cultura y Deporte estatal, expertos en atletismo abordaron el tema de la cancelación del Maratón de la Ciudad de México 2020 y la importancia que tiene el entrenamiento para afrontar este tipo de competiciones.



Durante este programa, transmitido en Facebook y que conduce Mario Martínez Tello, el maratonista mexiquense Juan Luis Barrios Nieves, y la excorredora Maricarmen Díaz Mancilla, expusieron las circunstancias en las que se canceló esta competencia, como muchas otras de gran convocatoria, ante las restricciones por la emergencia sanitaria.



Barrios Nieves indicó que este año no participaría en este maratón, pero lamentó que se tuviera que cancelar una carrera con tanta tradición y que en los últimos años creció exponencialmente.



’Se entiende, la verdad es que las circunstancias no son para menos, hay que ponernos también en el aspecto de lo que es prioritario y en este momento la salud es lo esencial. No podemos especular en el hecho de que un evento deportivo pueda tener un mayor peso a lo que refleja el interés colectivo de salir de esta pandemia’, aseguró el atleta olímpico.



Puntualizó la importancia de la planificación para encarar una prueba tan desgastante como correr un maratón. ’No se puede realizar de manera exprés y por eso mismo la cancelación de muchos eventos de maratón a nivel del mundo, no se puede especular en que si se llega a cierta fechas lo voy a realizar, los atletas necesitamos la preparación adecuada y los organizadores entendieron esto y conforme se fue cumpliendo un panorama pues realmente difícil’.



Ambos corredores coincidieron en la disciplina como un factor fundamental para afrontar esta especialidad del atletismo, en el que recientemente mucha gente se ha visto involucrada.



’El hecho de que tengas hábitos que ayuden a tus objetivos deportivos también te ayudarán en la vida, creo que la rectitud de un atleta se tiene que marcar en todas sus vertientes, y lo principal es que te rodees de la gente adecuada. Tengo la fortuna de contar con el apoyo familiar, de mi entrenador y de mucha gente’, externó Juan Luis.



El corredor recordó que el próximo 4 de octubre participará en el Maratón de Londres, donde tomarán partida 50 hombres y 50 mujeres en la categoría elite.