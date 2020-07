Diálogo abierto para resolver problemas del país

+Mi Cuenta INFONAVIT: 11 millones de usuarios



CIUDAD DE MEXICO .-El Gobierno de México impulsa la generación de hasta 2 millones de empleos para enfrentar la crisis de COVID-19, señalo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tras enfatizar que mantiene un diálogo de buena fe con los sectores sindicales, sociales y empresariales, en el que se deben buscar las coincidencias por encima de las diferencias, ya que todos estamos claros en reconstruir un país con justicia y equidad, afirmó el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo.



Al participar en el panel Bases para un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis, del foro organizado por diversos organismos sociales y sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, entre otras, el Subsecretario de la STPS dejó en claro que vivimos tiempos extraordinarios e inéditos y debemos sacar lo mejor de nosotros mismos, por lo que tenemos que realizar acciones extraordinarias y no podemos seguir actuando igual.



Domínguez Marrufo destacó que las versiones que hablan sobre una eventual ruptura en la relación con los empleadores ’es una versión artificial, porque el diálogo abierto con el sector obrero y empresarial está vigente y lo hemos hecho permanente’.



’Nosotros en la STPS estamos en constante diálogo con el sector empresarial hablando con sinceridad y franqueza, para resolver diversas problemáticas, como lo que se viene ante un nuevo modelo de reglas en el mundo laboral y sindical’.



Domínguez Marrufo expuso que la pandemia cambió la visión de muchos problemas, por lo que tendremos que impulsar una nueva narrativa en renglones como salud, medio ambiente y la obtención de recursos públicos para apuntalar políticas públicas en favor del empleo, esto será lo esencial, ’nosotros consideramos que la construcción de acuerdos en un diálogo horizontal que nos llevará a buen puerto’.



Parte de esta comunicación con los sectores productivos, abundó, es el rediseño de la Comisión Nacional de Concertación y Productividad, que es una gran oportunidad de construir el diálogo social y productivo, para que se hagan diagnósticos, propuestas, y opiniones ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que servirá para los procesos de mejora continua y llevar el rumbo correcto en este organismo.



A pesar de las dificultades existentes, los sacrificios para mantener las fuentes laborales ha sido la generalidad y la tónica, y aunque muchas veces esto no genera noticia, el entendimiento entre las partes ha sido evidente, indicó.



Por otra parte, destacó que el Gobierno de México actúa responsablemente para paliar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, y una de las vertientes puestas en marcha es detonar la creación de más de 2 millones de empleos.



Algunos de estos empleos, explicó, están en la industria de la construcción, con 230 mil trabajadores, en el campo mexicano se plantea crear más de 202 mil empleos y en turismo alrededor de 80 mil empleos, entre otros sectores productivos.



A lo anterior se suman, 4 millones de créditos para estimular la economía de México, destinados a los sectores formal e informal. Cabe destacar que el sector informal de la economía representa 56.7% del total de trabajadores del país, entre quienes destacan: taxistas, comerciantes y pequeños productores.



Con estos apoyos, en mayo pasado se alcanzaron 120 mil millones de pesos, para garantiza un ingreso mínimo vital para permitir que millones de mexicanos sorteen los efectos económicos de la crisis de COVID-19….



MI CUENTA INFONAVIT SUPERA 9.1 MILLONES DE USUARIOS



La plataforma digital de atención del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), alcanzó al cierre de junio de este año 9 millones 116 mil 784 cuentas registradas, permitiendo a los derechohabientes agilizar sus trámites, servicios e incluso precalificarse para solicitar un crédito.



También se ha establecido como el principal medio de solicitud para la recepción de medidas de protección ante la emergencia sanitaria por Covid-19.



En lo que va del año, se han registrado 863 mil 460 nuevas cuentas, lo que representa un incremento de 10.46% respecto al cierre de 2019. De los nuevos registros, 52% se crearon entre abril y junio.



Los cinco estados con mayor volumen de usuarios en el sitio son: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.



De forma diaria, acceden a Mi Cuenta Infonavit en promedio 138 mil usuarios, con una duración media en el sitio de 6 minutos 54 segundos.



A través de esta plataforma, los derechohabientes y acreditados del Instituto pueden realizar los siguientes trámites, que no requieren presencia en algún Centro de Servicio Infonavit (CESI):



•Conocer el saldo de la Subcuenta de Vivienda; • Precalificación y puntos para acceder a un crédito; • Adjuntar documentos para trámite de crédito; • Consulta de saldos y movimientos del crédito; • Obtención de la constancia de intereses para la declaración anual ante el SAT; • Aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos; • Corrección de datos (RFC, CURP y nombre); • Carta de cancelación de hipoteca; • Actualización de datos de contacto; • Consulta de relaciones laborales; • Calculadora de ahorro; • Solicitar la devolución; del saldo de la Subcuenta de Vivienda, en caso de trabajadores pensionados; • Solicitar las medidas de protección ante la emergencia sanitaria por Covid-19 • Acceder al programa Responsabilidad Compartida, para convertir un crédito de veces salario mínimo (VSM) a pesos y • Solicitar las escrituras de créditos inscritos entre 1972 y 2007.



De los trámites y servicios anteriores, los más recurrentes son: aplicación al programa Responsabilidad Compartida; precalificación y puntos; saldos y movimientos; y aviso de suspensión, retención y modificación de descuentos….



33 MIL EMPLEOS PERDIDOS ENTRE MARZO Y ABRIL EN SONORA A CAUSA DEL COVID



La actual contingencia sanitaria está provocando una inesperada y generalizada recesión económica. Nadie se ha escapado de los efectos de la enfermedad COVID-19.



Considerando esta situación, el GIDI (Grupo Interinstitucional de Investigación), conformado por investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), El Centro de Inteligencia Estratégica AXIS (Axis), El Colegio de Sonora (Colson), la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglès) y el Despacho Ruiz-Morales y Asociados (RMyA), levantó una encuesta on line entre empresarios de Sonora que sirve como base al análisis que se presenta en documento de contingencia #11 ’COVID-19 en las empresas de Sonora.



El objetivo de dicho esfuerzo consistió en dimensionar los impactos que hasta ahora han registrado los inversionistas como consecuencia de las medidas para contener la pandemia del COVID-19 en México.



Este reporte es parte de una serie que inició con la presentación de resultados en Baja California. Y muestra los principales resultados de la encuesta aplicada en el estado de Sonora; los hallazgos estadísticos de la encuesta, se presentan en el orden siguiente: en primer lugar, se describen las características de la muestra con base en su representatividad municipal, tamaño de la empresa, pertenencia sectorial, su carácter esencial o no de la actividad que realiza, nivel de ingresos y si se trata de una inversión nacional o trasnacional.



La investigación contiene información de 612 empresas que respondieron el cuestionario en línea, y refleja que la epidemia en el estado de Sonora ha significado la pérdida de cerca de 33 mil empleos entre marzo y mayo.



Además, la pandemia ha significado una reducción de ingresos en el 90% de las empresas encuestadas, En cuanto al manejo de personal en su mayoría han descansado personal con goce de sueldo e implementado el trabajo a distancia (home office). Y en lo que respecta a la operación del negocio, las principales medidas se refieren a la limitación de visitas al negocio, reducción de horas laborales y la implementación del servicio a domicilio.



El documento de contingencia #11 ’COVID-19 en las empresas de Sonora. Resultados al 30 de mayo del 2020’, se encuentra disponible para consulta y descarga a través de: https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/covid-19-en-las-empresas-de-sonora-resultados-al-30-de-mayo-del-2020/...



