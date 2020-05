Dice Alejandra del Moral que el PRI necesitará para el 2021 jóvenes críticos, prácticos, y eficientes j

TOLUCA,MÉX.- ’Necesitamos ser jóvenes críticos, propositivos, prácticos, eficientes y, también, muy eficaces en lo que queremos hacer para el 2021’, dijo Alejandra Del Moral Vela, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al participar como jurado en la final de debate político Debatamos desde Casa organizado por la Red Jóvenes X México en el Estado de México, que dirige Christian Quintana Muñoz.



No nos confundamos, puntualizó, el ser joven o mujer no es sinónimo u obligación de oportunidad, ’los espacios se deben ganar. Cada uno debe trabajar por méritos propios’, agregó, durante la transmisión del debate que se llevó a cabo por Facebook Live de la página oficial del PRI Estado de México.



Enfatizó que los jóvenes deben dar muestra de preparación y capacidad, y señaló que el cambio que busca el PRI es de actitud. ’Necesitamos convicción, necesitamos jóvenes dispuestos a ser humildes, que entiendan que su fortaleza, su ímpetu, no sustituyen la experiencia’. Indicó que ’el ganar en el 2021 no va a ser de una sola persona, tiene que ser de todos en la capacitación, en la formación en campo y en operación política’.



Junto con la Presidenta Del Moral, participaron como jurados Paulina López García, secretaria General del Instituto Reyes Heroles en representación del diputado federal Pablo Angulo Briceño; Hiram Hernández Zetina, dirigente nacional de la Red Jóvenes X México; y el diputado federal Rubén Moreira Valdez quien informó que la ganadora del ejercicio de debate político fue Karen Abigail Alcántara Ortiz del municipio de La Paz.



Moreira Valdez expresó que ’en una democracia se gana y se pierde pero para ganar hay que preguntarse qué pasó y salir a la calle a buscar de nueva cuenta la empatía de la gente. Tener muy claro cómo se resuelven los problemas desde nuestra perspectiva ideológica y buscar a ese elector que nos abandonó para que vuelva con nosotros. Estoy seguro que en las próximas elecciones nos va a ir bien’.



En el debate, cuyo tema fue PRI presente y futuro: reforma o refundación del partido, y que contó con cuatro rondas de participación, contendieron Luis Eduardo Vega, de Tecámac, quien ganó el segundo lugar; Salvador Alan Fernández de Lara, de Chalco, en tercer lugar, y Eduardo Hiram Pantoja Pineda, de Nezahualcóyotl, en cuarto. La secretaria General de la Red Jóvenes X México en el Estado de México, Mariela Rodríguez Mora, dio la bienvenida a los jurados del debate.