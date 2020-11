Dice AMLO que esperará para felicitar a Biden

TABASCO, Méx.- Pese a que una gran cantidad de mandatarios han enviado felicitaciones a Joe Biden por su virtual triunfo en las elecciones presidenciales sobre Donald Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador decidió esperar y no pronunciarse al respecto.



Hay que recordar que el político tabasqueño presumía en repetidas ocasiones la amistad que tenía con Donald Trump y su gabinete. Lo excusó cuando prefería insultos y amenazas por los temas de migración y el muro fronterizo.



Por esta razón, en la conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco anunció que esperará a que se resuelvan las impugnaciones que surjan de la elección en los Estados Unidos para felicitar a Joseph Biden.



’Vamos a esperar a que se terminen de resolver todos los asuntos legales… no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la auto determinación de los pueblos y del derecho ajeno’.



El mandatario mexicano afirmó que no tiene ningún tipo de desavenencia o conflicto con Biden, y reiteró que el presidente Donald Trump ha sido respetuoso del gobierno mexicano.



’Queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos. Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado.



’Y con el candidato Biden lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos, le presenté una carta dándole a conocer, y del porqué de nuestro movimiento, y de la lucha hablamos de política migratoria. De modo que no hay malas relaciones’.



Más adelante, el Presidente de México explicó que en su momento él sufrió del fenómeno conocido como ’la cargada’, consistente en que presidentes de otros países felicitaron a Felipe Calderón en la elección de 2006 antes de que el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales resolvieran las impugnaciones presentadas por el Movimiento Progresista que él encabezaba.