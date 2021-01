Dice AMLO que revisará de nuevo a los Organismos Independientes

El presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador dice que arremeterá contra organismos reguladores en su mayoría autónomos como Cofece, INAI, la Consar y el IFT.

A su vez aprovecho para declarar a la ciudadanía y los medios que; dichos órganos independientes dotados de autonomía constitucional por considerar que no hay alguna función social, sean inspeccionados de manera exhaustiva planteando qué no tienen ninguna función por lo que pone en duda su función pública.

A su vez, el presidente no indicó su función de cada organismo si no… sus aspectos relacionados con sus consideraciones que llevan en acción dichos organismos.

Como bien sabrán la Cofece dijo que presentó amparos para evitar a toda costa la reducción salarial calificada de alta burocracia, que incluso él quiso ejecutar a todos los órganos del estado. Un pequeño ejemplo la Consar; que fue cuestionado por las condiciones de las Afores y equiparó a los órganos reguladores con fideicomisos.

Derivado de eso el presidente indicó la necesidad de evaluar el funcionamiento de cada uno de esos órganos y argumento que si no funcionan reiteró en desaparecerlos. "Así como se habló de fideicomisos y todos debatieron y defendieron a la corrupción" refirió el presidente.

Amlo: "Que le llegue el apoyo directo al pueblo, que nosotros no nos quedaremos con ese presupuesto".