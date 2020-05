Dice Héctor Astudillo que no se integrará al grupo de gobernadores que se confronta con la federación

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 22 mayo 2020.-El gobernador Héctor Astudillo sostuvo que su gobierno no utilizará la fuerza pública para que disminuya la movilidad de la gente durante la pandemia. Dijo que tiene buena relación con el gobierno federal porque no anda en busca de pleitos, pero consideró que es necesario que ayude más a los estados. Además, dejó en claro que no quiere formar parte del grupo de gobernadores que se integran para ver cómo se enfrentan a la Federación, porque Guerrero está lo suficientemente lastimado en su calidad social como para que se ande peleando con el presidente de la República.



Asimismo, dio a conocer que su administración prepara las condiciones para que a partir del primero de junio reinicien actividades en algunas dependencias esenciales del Poder Ejecutivo, entre las que se encuentran el Registro Público de la Propiedad y la Coordinación del Sistema Estatal del Registro Civil; y alertó a la población que en los últimos 15 días en Guerrero hubo 562 nuevos casos de coronavirus, y que van en aumento los decesos.



En entrevista el titular del Poder Ejecutivo del estado manifestó que su gobierno tiene una buena relación con la Federación, porque es un gobernador que no anda en busca de pleitos, pero considero que el gobierno federal tiene que ayudar más a los estados del país y "no solamente tiene que ver a la Ciudad de México, tiene que ver al estado de Guerrero, al estado de Oaxaca, a todos los estados".



Astudillo aclaró que no quiere ser parte de los grupos de gobernadores que se están armando para ver cómo se le enfrentan a la Federación, "porque Guerrero está lo suficientemente lastimado en su calidad social -por los altos niveles de pobreza-, como para que el gobernador se ande peleando con el presidente de la República, pero creo que el gobierno federal tiene que poner más los ojos en Guerrero".



El mandatario estatal es de la idea de que la actividad turística debe ser reabierta de manera paulatina, y que se tiene que buscar un mecanismo nacional para ver de qué manera son reabiertos los hoteles, los restaurantes y las playas.



Pronosticó que con el regreso de la normalidad, Acapulco, Taxco y Zihuatanejo lucirán llenos de turistas por ser destinos a los que con facilidad se llega por vía terrestre, además de que Acapulco y Zihuatanejo tienen aeropuertos, y hay cercanía con los estados del centro del país.



El gobernador espera que le vaya bien a Guerrero en cuanto se normalizan las actividades, pero que por el momento la prioridad es atender la emergencia sanitaria.



Es de la idea de que a partir del 15 de junio pudieran reactivarse algunas actividades vinculadas con la actividad turística con la aplicación de protocolos para cuidar la salud.



Recordó que el primero de junio reiniciarán actividades la industria de la construcción y la minería con la aplicación de cuidados sanitarios, por lo que sugirió a los presidentes municipales que adjudiquen obra pública a las empresas constructoras guerrerenses ’para que haya derrama económica, para que haya dinero.’



Antes del primero de junio habrá valoraciones para determinar de qué manera se regresará a la normalidad, dijo. Adelantó que el lunes de la próxima semana su gobierno establecerá mecanismos para que reinicien actividades algunas dependencias estatales consideradas como esenciales, entre las que destacan la Coordinación del Sistema Estatal del Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad.



El problema de salud generado por la pandemia del coronavirus covid-19 género muchos problemas, entre éstos el económico que tiene que ver con el empleo, indicó. Expuso que el covid-19 será controlado mas no acabado, y que el tema económico y el empleo serán sin duda prioridades en el país.



Científicos han dicho que el coronavirus no se va a ir, "se va a quedar y seguramente lo vamos a controlar", indicó Astudillo, e insistió en que la pandemia no será resuelta por decreto, sino en la medida en que cada quien ponga la parte que le corresponda.



En la actualización de las estadísticas respecto al comportamiento del coronavirus en Guerrero, el gobernador dio a conocer que en la entidad hay 942 casos positivos; 140 de funciones; y que aumentaron a 42 los municipios con contagios de covid-19 al sumarse con casos confirmados los municipios de Atlixtac y de Florencio Villarreal.



Es preocupante que en los últimos 15 días en el estado se hayan registrado 562 nuevos contagios de coronavirus que representan un incremento del 147 por ciento, y que se eleve el número de fallecimientos, indicó.



En este enlace que tuvo con la población a través de su cuenta de Facebook, el gobernador aclaró que su gobierno no utilizará la fuerza pública para que disminuya la movilidad de la gente. Reiteró su llamado a la población para que



se mantenga en sus casas para frenar los contagios, que es la medida más efectiva para regresar lo más pronto posible a la normalidad.



Anunció que el 5 de junio habrá una valoración real para saber la situación en que se encuentra Guerrero en la emergencia sanitaria. Y alertó que si en Guerrero siguen en aumento los casos positivos de coronavirus, será complicado salir de la emergencia sanitaria.



En este encuentro con los guerrerenses a través de las redes sociales de internet, el gobernador dijo que Guerrero dejó de estar en los primeros lugares de inseguridad y violencia en el país, pero que eso no quiere decir que esté resuelto al problema de la inseguridad.



Con la baja en homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos, Guerrero se ubica en el décimo lugar nacional en cuanto a incidencia delictiva, indicó