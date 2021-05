Dice ’no’ Corea del Norte a Tokio y Qatar 2022

+Tampoco va los próximo Juegos Olímpicos



+Argumenta el gobierno tensión política y sanitaria



+La pandemia por Covid 19 acentuó un régimen más estricto en el país norcoreano



+No es la primera vez que se dan de baja de un evento deportivo internacional



Ciudad de México, (BALÓN Cuadrado/Agencias).- Corea del Norte, país socialista con poco más de 25 millones de habitantes, caracterizado por un gobierno dictatorial –que viola derechos humanos de manera sistemática–, según Human Rights Watch, declinó participar en los dos máximos eventos deportivos del mundo: los Juegos Olímpicos de Tokio y las eliminatorias de la Copa Mundial de futbol en Qatar 2022, debido a los riesgos que genera el coronavirus, anunció el ministro de Deportes de esa nación.



El Comité Olímpico Norcoreano decidió ’no participar en los 32 Juegos Olímpicos para proteger a los atletas de la crisis sanitaria mundial que ha generado el Covid-19’, aseguró el servicio de información del ministerio de Deportes.



Corea del Norte ha ganado 56 medallas olímpicas, 16 de oro, 17 platas y 23 bronces en citas veraniegas, desde su aparición en Munich 1972 para un total de 10 ediciones hasta Río 2016.



En justas olímpicas invernales, ha estado en nueve ediciones y dos preseas, una de plata y un bronce. La anterior participación del aislado y nuclearizado estado norcoreano en unos Juegos de Invierno, en Pyeongchang, Corea del Sur, contribuyó al acercamiento diplomático de 2018.



El líder norcoreano, Kim Jong Un, envió a su hermana Kim Yo Jong a dichos juegos, lo que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, aprovechó para promover negociaciones entre Pyongyang y Washington que se tradujeron en dos encuentros entre Kim y el presidente estadounidense de la época Donald Trump.



El anuncio de Pyongyang pone fin a las esperanzas de Seúl de convertir los aplazados Juegos de Tokio en una excusa para reactivar el proceso negociador que actualmente está en punto muerto.



El anuncio, que data del lunes, publicado en la página web del ministerio, señala que se trata de una decisión adoptada durante la Asamblea General del Comité Olímpico de Corea del Norte que tuvo lugar el pasado 25 de marzo en Pyongyang.



La cita olímpica de Tokio 2020, pospuesta por un año debido a la pandemia, se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. La edición paralímpica tendrá lugar del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.



En marzo se anunció que Japón no permitirá la asistencia del público extranjero a la justa japonesa ’debido a la prevaleciente pandemia’ y rembolsará unas 630 mil entradas adquiridas por residentes foráneos.



Según los medios, Japón perderá unos 150 mil millones de yenes, o aproximadamente mil 370 millones de dólares por la ausencia de espectadores de otros países



Su renuncia a estos eventos está justificada en impedir que el coronavirus ingrese a su territorio, pero bajo ese argumento el régimen político y social se ha endurecido, además de que su continuidad le exigía jugar en territorio de Corea del Sur.



Las delegaciones de ambos países marcharon juntas en la ceremonia inaugural de Sídney 2000 detrás de la bandera de la unificación coreana.



Luego tuvo especial interés al haber sido izada en Corea del Sur durante los juegos asiáticos de Busan de 2002 y en los Juegos Universitarios de verano de Daegu de 2003.



Debido a la pandemia, Corea del Norte mantiene cerradas al tráfico de personas sus fronteras desde enero de 2020.



Tampoco Qatar



De acuerdo con el medio Yonhap, la Federación de Futbol de Corea del Sur (KFA) informó que los norcoreanos ’no tienen intención de participar en lo que resta de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022’.



Según la fuente, esta información proviene de un documento oficial que la Federación Norcoreana envió a la Confederación Asiática de Futbol (AFC) para no participar en los últimos tres partidos de la segunda ronda de clasificación, que se disputará en junio.



Debido al contexto pandémico, la AFC anunció que las últimas cuatro jornadas de esta ronda eliminatoria se disputarían en un solo país, con tal de reducir viajes y riesgos de contagio.



La sede elegida para el grupo H fue Corea del Sur, donde compiten Turkmenistán, Sri Lanka, Líbano y las dos Coreas.



Dicha situación obliga a Corea del Norte a disputar sus tres encuentros restantes contra Sri Lanka, Corea del Sur y Turkmenistán en el territorio de su vecino del sur en un lapso de 12 días, entre el 3 y 15 de junio.



Con cinco partidos jugados, los norcoreanos se encuentran en cuarto lugar de su grupo, pero a solo un punto del líder, Turkmenistán, con dos triunfos, dos empates y una derrota; cabe señalar que en esta ronda clasifican el primer lugar de los ocho grupos y los cuatro mejores segundos lugares.



Aunque los norcoreanos argumentaron a la AFC, según el reporte de Yonhap, que su retiro de las eliminatorias mundialistas se debe al temor de que sus jugadores y cuerpo técnico se infecten y lleven el covid-19 a su país, también existen hechos que han reencendido la tensión entre las dos Coreas en los últimos dos años.



En junio de 2020, Corea del Norte cortó los lazos de comunicación e hizo estallar una oficina de relaciones con su vecino del sur; previamente, en octubre de 2019, los del norte acusaron a los del sur por comprar armamento militar a Estados Unidos.



No obstante, justo el deporte había mostrado un avance en la pacificación del conflicto entre las dos Coreas, que data desde inicios de la década de los 50.



En 2018, entablaron comunicación después de dos años de silencio gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeong Chang y el 15 de octubre de 2019 jugaron su primer partido de futbol en 30 años.



Dicho partido fue en el marco de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y se jugó en la capital de Corea del Norte. Terminó con un silencio empate a cero, pues el partido no se televisó en directo, fue sin aficionados y la prensa surcoreana fue rechazada para cubrirlo.



Este 2021, tras el anuncio de la AFC para reanudar las eliminatorias exclusivamente en territorio surcoreano, los del norte han preferido renunciar, tal como lo hicieron con los Juegos Olímpicos a principios de abril.



Esa decisión fue analizada por especialistas como un golpe a las esperanzas para mejorar las relaciones intercoreanas, de acuerdo con Financial Times.



Corea del Norte no es un asistente asiduo a los Mundiales como sí lo es su vecino del sur. Los primeros solo han clasificado a dos copas de 21 que se han realizado en la historia (la última en 2010), mientras que los segundos han participado en 10, nueve de ellas de manera consecutiva desde México 1986.



Tampoco es la primera vez que los norcoreanos abandonan una eliminatoria mundialista, pues lo hicieron en el proceso rumbo a México 1970 y Argentina 1978. Además, decidieron no participar, desde el inicio, en los procesos rumbo a Francia 1998 y Corea-Japón 2002, esta última especialmente porque sus vecinos del sur serían sede y las relaciones con ellos seguían en franco conflicto.