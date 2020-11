Dice SSPH que sólo hubo una multa diaria por cada retén del Hoy no circula sanitario

De acuerdo con Mauricio Delmar Saavedra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), desde el 4 de mayo hasta el 29 de octubre -179 días- que se autorizó a realizar infracciones para aquellos automovilistas que no respetaran el Hoy no circula sanitario, fueron ejercidas 4 mil 349 sanciones económicas a los infractores.



Previo a las sanciones, hubo una etapa de concientización a los automovilistas, que según lo expresado por el Secretario, habrían funcionado de forma excelente según su informe.



Ello porque de manera diaria fueron colocados 22 retenes sanitarios en diversas partes de la entidad mientras que el número de sanciones diarias fue de 24.29, es decir, que por cada 10 días de actividad de cada filtro apenas fueron sancionados por las cuadrillas 11 automovilistas por no acatar las medidas.



En otras palabras, una docena de elementos que ocupaba cada filtro se distraían de sus labores un turno completo para "obtener" sólo una multa diaria...



Las multas aplicadas efectivamente registradas por la Secretaría de Finanzas fueron de los 868 a los 43 mil 440 pesos, aunque el funcionario refirió que no tenía la cifra del monto recaudado.