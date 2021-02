Dice Xóchitl Gálvez que no descarta ser candidata a gobernadora de Hidalgo

Pese a cargar solamente derrotas tanto en procesos internos como en las urnas para ser representante popular en Hidalgo, la exfuncionaria foxista y hoy senadora plurinominal Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que no descarta el buscar la gubernatura de Hidalgo durante el proceso electoral 2022.



Durante una entrevista otorgada a Quadratín con el periodista Alejandro Gálvez, Xóchitl dijo:



’En estos momentos no tengo planes de estar en Hidalgo, pero nunca digo no, ¡verdad!, la vida da muchas vueltas y como hidalguense, nacida en Hidalgo, aunque no resida físicamente allá, existe esa posibilidad, sí, sí existe, pero en este momento no estoy construyendo un proyecto… Existe la posibilidad por ser hidalguense, pero reitero, no existe al momento ese proyecto’, insistió.



Y es que la senadora plurinominal aún no ha perdido la ilusión de poder ganar una elección en Hidalgo, pues perdió la gubernatura en 2010, luego la oportunidad de estar en el gabinete de Josefina Vázquez Mota -señalada por desvíos mil millonarios mediante una Fundación- y posteriormente el proceso interno del PAN para la alcaldía de Pachuca. Finalmente ganó una elección para la entonces delegación Miguel Hidalgo y después, para no someterse a votación, le dieron un escaño plurinominal, del que aunque figure en el PAN, se lo concedió el PRD.



De hecho, el 51.8% de los mexicanos que ubican a la senadora plurinominal Xóchitl Gálvez, le tienen una mala y pésima opinión según la encuestadora México Elige, misma que no ha podido cambiar pese a haberlo intentado a billetazos, pues ha gastado más de 152 mil pesos en Facebook en los últimos meses para promover su imagen.