Dictan formal prisión a José Luis Abarca por delincuencia organizada

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la única causa penal que lo mantiene preso. Enrique Vázquez Pérez, juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se pronunció por tercera vez en este asunto, tras reponer el procedimiento.



Hace unas semanas el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito otorgó un amparo al ex funcionario. MILENIO buscó a Luis Argüellez Meraz, abogado de José Luis Abarca, quien dijo que volverán a promover un amparo por violaciones procedimentales y una vez que éste sea admitido y avance, solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso. La audiencia donde se dictó el auto de formal prisión se celebró hoy e inició a las ocho y media de la mañana y concluyó a las tres de la tarde. Se desarrolló en los juzgados de Distrito de la ciudad de Toluca. El juez Vázquez Pérez tuvo que abrir un nuevo plazo constitucional y tomar la declaración preparatoria de Abarca Velázquez, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La sentencia de amparo también le ordenó al juez ordenar revelar los nombres de los testigos colaboradores ’Mateo’ (Sergio Villarreal Barragán, El Grande) y ’X’ (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza), quienes señalaron a José Luis Abarca de tener presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. Durante la audiencia se le hicieron saber todos sus derechos a Abarca Velázquez, y se le informó sobre la naturaleza y causa de la consignación, esto es, de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra y las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas. El Grande es uno de los sicarios más sanguinarios que han operado en el país y en su momento fue el segundo en estar al frente del cártel de los Beltrán Leyva, tras el abatimiento del capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Tanto ’Mateo’ como ’X’ fueron usados por la PGR para declarar en un sinfín de investigaciones, pero estos mintieron, además de que no reconocieron firmas (que fueron falsificadas) en sus declaraciones. En agosto de este año, otro tribunal colegiado concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, sentencia que ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita- El mismo juez tercero repuso el procedimiento y le dictó de nueva cuenta auto de formal prisión.​bgpa