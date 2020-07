Dictan prisión preventiva a operadora de Ana Guevara

+Lunes próximo se sabrá si la vinculan a proceso



+La titular de Conade estaría involucrada en un presunto acto de corrupción



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Armida Ramírez Corral, la operadora financiera en Veracruz de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), Ana Gabriela Guevara, recibió Prisión Preventiva Oficiosa por parte de la juez de control Lizbeth Aurelia Jiménez en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la ciudad de Poza Rica.



Ramírez, exalcaldesa temporal de Xalapa, una de las operadoras del priísmo y ahora del gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez, fue presentada ante la juez de control el martes por la noche. El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue fundado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Luego de una maratónica audiencia de vinculación a proceso, que terminó entrada la noche del martes, la encargada de llevar el proceso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Poza Rica, determinó igualar la medida cautelar, que horas antes impuso a los empresarios Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano.



Ramírez Corral es acusada por los empresarios veracruzanos, de ser la autora material del fraude en la firma de un contrato por 16.9 millones de pesos en servicios de comedor para atletas y entrenadores otorgado de agosto a diciembre del 2019 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) y Villas Tlalpan, al sur de la ciudad de México.



El lunes a las 09:00 horas continuará la audiencia de vinculación a proceso, acordaron los abogados defensores y la juez de control.



Según pruebas aportadas en las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ramírez Corral habría falsificado firmas y documentos de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA) en complicidad con funcionarios de la Conade.



La ex alcaldesa de Xalapa, presume en sus redes y en sus tratos profesionales, tener una relación íntima con la titular de la Conade, Ana Guevara, con la que logró cerrar el trato del servicio a los comedores de la dependencia, por el que cobró alrededor de 300 mil pesos como comisión por lograr el trato.



El 19 de marzo en Plaza Ánimas en Xalapa, Armida Ramírez exigió un pago de 2.5 millones de pesos a Carlos Solórzano, como ’moche’ que exigió, supuestamente, Ana Gabriela Guevara por otorgar el contrato de 19.9 millones de pesos a la empresa CIMCSA.



El 27 de marzo en las oficinas del apoderado de la empresa, el abogado Sánchez Cano, Edgar Álvarez, pareja sentimental de Armida Ramírez Corral, cobró los 2.5 millones de pesos en efectivo y después de salir de ese lugar, nunca más se le volvió a ver.



Ese día Álvarez recogió el supuesto «moche» exigido por Guevara y operado por Armida Ramírez Corral y después de ese día no fue visto de nueva cuenta, aunque la FGE tampoco presentó pruebas que comprueben que no esté con vida.



Distintas fotografías publicadas en sus propias redes sociales, confirman la relación con Édgar Álvarez, con quien se retrató en distintos eventos sociales en Xalapa, y Boca del Río incluyendo reuniones con conductores de Televisa Veracruz.



(Con información del diario El Financiero)